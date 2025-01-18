Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. СВИТОЛИНА: «Хотелось бы начать лучше против Паолини, но как есть, так есть»
Australian Open
18 января 2025, 20:14 | Обновлено 18 января 2025, 20:34
424
0

СВИТОЛИНА: «Хотелось бы начать лучше против Паолини, но как есть, так есть»

Элина провела пресс-конференцию после победы над Жасмин в 3-м раунде Aus Open 2025

18 января 2025, 20:14 | Обновлено 18 января 2025, 20:34
424
0
СВИТОЛИНА: «Хотелось бы начать лучше против Паолини, но как есть, так есть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина провела пресс-конференцию после победы над Жасмин Паолини в матче 1/16 финала Australian Open 2025:

– Элина, это была удивительная борьба с вашей стороны. Как вам удалось перевернуть ход матча после первого сета?

– Да, это было нелегко. Я начала матч не так, как бы мне хотелось. В начале турнира я чувствовала себя довольно хорошо, у меня были хорошие матчи в первых двух кругах. Но да, хотелось бы начать лучше сегодня, но как есть, так есть. Я была очень рада, что смогла найти свою игру и ритм во втором сете. Очевидно, что в третьем сете я играла очень хорошо.

– Насколько впечатляющей вы были сегодня, что смогли победить Паолини? Кажется, это было очень сильно.

– Я не думаю об этом таким образом. Я просто пытаюсь наслаждаться этой победой, потому что действительно боролась после первого сета. Вернуться в матч нелегко, особенно против такой сильной соперницы, которая возвращает много мячей и практически не делает ошибок, которые могли бы помочь сделать камбэк. Так что да, я очень рада, что смогла найти свою подачу и ритм. Также я горжусь своим боевым духом, который проявила сегодня.

– Мы видели Гаэля в ложе у корта. Насколько ваша взаимная поддержка влияет на ваши результаты на этом турнире?

– На большинстве крупных турниров мы поддерживаем друг друга. Для нас это многое значит, когда рядом есть человек, который понимает, через что ты проходишь. Да, для меня лично это очень приятно. Я не знаю, как это для других игроков, но для меня это особое чувство, когда ты можешь вернуться в свою комнату и немного поговорить о матчах, о предстоящих поединках. Когда мы возвращаемся домой, мы полностью отключаемся от тенниса. Мы просто наслаждаемся временем вместе как семья, как мама и папа с нашей дочкой. Да, это уникальная связь, которая у нас есть. Я очень счастлива, как мы справляемся с этим. Сегодня был отличный день для нас: победы над игроками из топ-4 и великолепный теннис в нашем исполнении.

Следующей соперницей Элины на австралийском мейджоре станет Вероника Кудерметова.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Жасмин Паолини

По теме:
Паолини пояснила, почему уступила Свитолиной, хоть и выиграла первый сет
Свитолина в борьбе. Стали известны пары 1/8 финала Australian Open у женщин
ФОТО. Костюк поставила фингал сопернице. Теннисистка показала последствия
Элина Свитолина Гаэль Монфис Жасмин Паолини Australian Open 2025
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
Футбол | 18 января 2025, 16:43 24
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда

Команда не проигрывает 11 матчей

Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Теннис | 18 января 2025, 11:59 79
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open

Элина в 3-м раунде австралийского мейджора в трех сетах переиграла Жасмин Паолини

Монфис вошел в историю Australian Open, установив возрастной рекорд
Теннис | 18.01.2025, 17:45
Монфис вошел в историю Australian Open, установив возрастной рекорд
Монфис вошел в историю Australian Open, установив возрастной рекорд
Проблемная скорость. Украина замкнула топ-10 женской эстафеты 5-го этапа КМ
Биатлон | 18.01.2025, 16:32
Проблемная скорость. Украина замкнула топ-10 женской эстафеты 5-го этапа КМ
Проблемная скорость. Украина замкнула топ-10 женской эстафеты 5-го этапа КМ
ВИДЕО. Он снова забил. Довбик открыл счет в матче с Дженоа
Футбол | 17.01.2025, 22:15
ВИДЕО. Он снова забил. Довбик открыл счет в матче с Дженоа
ВИДЕО. Он снова забил. Довбик открыл счет в матче с Дженоа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
17.01.2025, 14:37 50
Хоккей
«Лучший за 25 лет». Топ-боксер рассказал, честно ли Усик победил Фьюри
«Лучший за 25 лет». Топ-боксер рассказал, честно ли Усик победил Фьюри
17.01.2025, 03:02
Бокс
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который может победить Усика
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который может победить Усика
17.01.2025, 08:26 3
Бокс
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
16.01.2025, 21:58 7
Футбол
Стала известна оценка Лунина в кубковом матче Реала против Сельты
Стала известна оценка Лунина в кубковом матче Реала против Сельты
17.01.2025, 07:45 3
Футбол
Два топ-подписания. Как Перес бесплатно заманит в Реал двух суперзвезд
Два топ-подписания. Как Перес бесплатно заманит в Реал двух суперзвезд
17.01.2025, 01:48 1
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины сыграет матч за повышение в классе
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины сыграет матч за повышение в классе
16.01.2025, 18:49 4
Хоккей
«Ненужный трансфер». В Италии высказались о переходе Довбика в Серию А
«Ненужный трансфер». В Италии высказались о переходе Довбика в Серию А
17.01.2025, 09:18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем