СВИТОЛИНА: «Хотелось бы начать лучше против Паолини, но как есть, так есть»

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина провела пресс-конференцию после победы над Жасмин Паолини в матче 1/16 финала Australian Open 2025:

– Элина, это была удивительная борьба с вашей стороны. Как вам удалось перевернуть ход матча после первого сета?

– Да, это было нелегко. Я начала матч не так, как бы мне хотелось. В начале турнира я чувствовала себя довольно хорошо, у меня были хорошие матчи в первых двух кругах. Но да, хотелось бы начать лучше сегодня, но как есть, так есть. Я была очень рада, что смогла найти свою игру и ритм во втором сете. Очевидно, что в третьем сете я играла очень хорошо.

– Насколько впечатляющей вы были сегодня, что смогли победить Паолини? Кажется, это было очень сильно.

– Я не думаю об этом таким образом. Я просто пытаюсь наслаждаться этой победой, потому что действительно боролась после первого сета. Вернуться в матч нелегко, особенно против такой сильной соперницы, которая возвращает много мячей и практически не делает ошибок, которые могли бы помочь сделать камбэк. Так что да, я очень рада, что смогла найти свою подачу и ритм. Также я горжусь своим боевым духом, который проявила сегодня.

– Мы видели Гаэля в ложе у корта. Насколько ваша взаимная поддержка влияет на ваши результаты на этом турнире?

– На большинстве крупных турниров мы поддерживаем друг друга. Для нас это многое значит, когда рядом есть человек, который понимает, через что ты проходишь. Да, для меня лично это очень приятно. Я не знаю, как это для других игроков, но для меня это особое чувство, когда ты можешь вернуться в свою комнату и немного поговорить о матчах, о предстоящих поединках. Когда мы возвращаемся домой, мы полностью отключаемся от тенниса. Мы просто наслаждаемся временем вместе как семья, как мама и папа с нашей дочкой. Да, это уникальная связь, которая у нас есть. Я очень счастлива, как мы справляемся с этим. Сегодня был отличный день для нас: победы над игроками из топ-4 и великолепный теннис в нашем исполнении.

Следующей соперницей Элины на австралийском мейджоре станет Вероника Кудерметова.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Жасмин Паолини