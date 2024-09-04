Другие новости04 сентября 2024, 23:44 | Обновлено 04 сентября 2024, 23:51
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Стали известны претендентки на женский Золотой мяч
Лучшая футболистка года будет объявлена 28 октября
04 сентября 2024, 23:44 | Обновлено 04 сентября 2024, 23:51
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Стал известен список претенденток на Золотой мяч 2024 года.
Вручение награды лучшей футболистки года состоится в Париже 28 октября.
Список претенденток на женский Золотой мяч 2024:
- Барба Банда
- Айтана Бонмати
- Люси Бронз
- Мариона Калденти
- Табита Чавинга
- Грейс Гейоро
- Мануэла Джулиано
- Кэролайн Грэм Хансен
- Патрисия Гихарро
- Джулия Гвинн
- Юи Хасегава
- Ада Хегерберг
- Лорен Хэмп
- Линдси Хоран
- Лорен Джеймс
- Мари-Антуанетта Катото
- Алисса Наехер
- Сйоке Нюскен
- Ева Пайор
- Сальма Параллуэлло
- Габи Портильо
- Алексия Путельяс
- Майра Рамирес
- Тринити Родман
- Лео Шюллер
- Хадиджа Шоу
- София Смит
- Мэллори Свонсон
- Тарчиан
- Глодис Виггосодотир
They're the best female players of the world...— Ballon d'Or (@ballondor) September 4, 2024
here are our 2024 Women's Ballon d'Or nominees! #ballondor pic.twitter.com/HesRFfmDq4
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