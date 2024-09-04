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04 сентября 2024, 23:44 | Обновлено 04 сентября 2024, 23:51
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0

Стали известны претендентки на женский Золотой мяч

Лучшая футболистка года будет объявлена ​​28 октября

04 сентября 2024, 23:44 | Обновлено 04 сентября 2024, 23:51
60
0
Стали известны претендентки на женский Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Айтана Бонмати

Стал известен список претенденток на Золотой мяч 2024 года.

Вручение награды лучшей футболистки года состоится в Париже 28 октября.

Список претенденток на женский Золотой мяч 2024:

  • ​​Барба Банда
  • Айтана Бонмати
  • Люси Бронз
  • Мариона Калденти
  • Табита Чавинга
  • Грейс Гейоро
  • Мануэла Джулиано
  • Кэролайн Грэм Хансен
  • Патрисия Гихарро
  • Джулия Гвинн
  • Юи Хасегава
  • Ада Хегерберг
  • Лорен Хэмп
  • Линдси Хоран
  • Лорен Джеймс
  • Мари-Антуанетта Катото
  • Алисса Наехер
  • Сйоке Нюскен
  • Ева Пайор
  • Сальма Параллуэлло
  • Габи Портильо
  • Алексия Путельяс
  • Майра Рамирес
  • Тринити Родман
  • Лео Шюллер
  • Хадиджа Шоу
  • София Смит
  • Мэллори Свонсон
  • Тарчиан
  • Глодис Виггосодотир
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Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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