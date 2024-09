Стали известны претендентки на женский Золотой мяч

Стал известен список претенденток на Золотой мяч 2024 года.

Вручение награды лучшей футболистки года состоится в Париже 28 октября.

Список претенденток на женский Золотой мяч 2024:

They're the best female players of the world...



here are our 2024 Women's Ballon d'Or nominees! #ballondor pic.twitter.com/HesRFfmDq4