Фабрицио подтвердил. Финалист Лиги чемпионов переходит в клуб к Довбику

Немецкий игрок Матс Хуммельс перейдет в «Рому» на правах свободного агента.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. Договоренность защитника с «волками» достигнута по всем деталям контракта. Хуммельс уже направляется в Италию, его рейс подтвержден сегодня, впереди медицинское обследование.

Зарплата немецкого игрока составит около €2 млн плюс бонусы, контракт рассчитан до июня 2025 года.

Последним клубом игрока была дортмундская «Боруссия», с которой он в прошлом сезоне вышел в финал Лиги чемпионов.