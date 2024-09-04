Фабрицио подтвердил. Финалист Лиги чемпионов переходит в клуб к Довбику
Матс Хуммельс станет новым игроком римской «Ромы»
Немецкий игрок Матс Хуммельс перейдет в «Рому» на правах свободного агента.
Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. Договоренность защитника с «волками» достигнута по всем деталям контракта. Хуммельс уже направляется в Италию, его рейс подтвержден сегодня, впереди медицинское обследование.
Зарплата немецкого игрока составит около €2 млн плюс бонусы, контракт рассчитан до июня 2025 года.
Последним клубом игрока была дортмундская «Боруссия», с которой он в прошлом сезоне вышел в финал Лиги чемпионов.
🚨🟡🔴 Mats Hummels to AS Roma, here we go! Agreement sealed on every detail of the contract.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2024
Hummels, on his way to Italy right now as flight has been confirmed today ahead of medical tests. ✈️🇮🇹
Salary around €2m plus add-ons, contract until June 2025. pic.twitter.com/1BlwZ72dr8
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