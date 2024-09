Фабрицио подтвердил. Финалист Лиги чемпионов переходит в клуб к Довбику

Немецкий игрок Матс Хуммельс перейдет в «Рому» на правах свободного агента.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. Договоренность защитника с «волками» достигнута по всем деталям контракта. Хуммельс уже направляется в Италию, его рейс подтвержден сегодня, впереди медицинское обследование.

Зарплата немецкого игрока составит около €2 млн плюс бонусы, контракт рассчитан до июня 2025 года.

Последним клубом игрока была дортмундская «Боруссия», с которой он в прошлом сезоне вышел в финал Лиги чемпионов.

🚨🟡🔴 Mats Hummels to AS Roma, here we go! Agreement sealed on every detail of the contract.



Hummels, on his way to Italy right now as flight has been confirmed today ahead of medical tests. ✈️🇮🇹



Salary around €2m plus add-ons, contract until June 2025. pic.twitter.com/1BlwZ72dr8