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  4. Фабрицио подтвердил. Финалист Лиги чемпионов переходит в клуб к Довбику
Италия
04 сентября 2024, 12:05 | Обновлено 04 сентября 2024, 12:06
971
0

Фабрицио подтвердил. Финалист Лиги чемпионов переходит в клуб к Довбику

Матс Хуммельс станет новым игроком римской «Ромы»

04 сентября 2024, 12:05 | Обновлено 04 сентября 2024, 12:06
971
0
Фабрицио подтвердил. Финалист Лиги чемпионов переходит в клуб к Довбику
Getty Images/Global Images Ukraine. Матс Хуммельс

Немецкий игрок Матс Хуммельс перейдет в «Рому» на правах свободного агента.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. Договоренность защитника с «волками» достигнута по всем деталям контракта. Хуммельс уже направляется в Италию, его рейс подтвержден сегодня, впереди медицинское обследование.

Зарплата немецкого игрока составит около €2 млн плюс бонусы, контракт рассчитан до июня 2025 года.

Последним клубом игрока была дортмундская «Боруссия», с которой он в прошлом сезоне вышел в финал Лиги чемпионов.

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Рома Рим трансферы свободный агент Матс Хуммельс трансферы Серии A Фабрицио Романо
Алексей Тиньков Источник: Фабрицио Романо
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