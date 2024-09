Не первые сеяные. Известны соперницы Киченок и Остапненко в 1/2 финала USO

Украинка Людмила Киченок и ее напарница Алена Остапенко узнали соперниц в полуфинале парного разряда Открытого чемпионата США 2024 по теннису.

Украинско-латвийский тандем за выход в финальный матч поборются против тандема Чан Хао-Чин (Китай) / Вероника Кудерметова.

Китаянка и «нейтралка» в четвертьфинале одолели первых сеяных соревнований Габриэлу Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) в трех сетах за 2 часа и 25 минут.

US Open 2024. Пары. 1/4 финала

Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) [1] – Чан Хао-Чин (Китай) / Вероника Кудерметова – 6:4, 5:7, 3:6

Во второй партии канадско-новозеландский дуэт дважды вел с брейком, но упустил преимущество и вскоре проиграл поединок.

Киченок и Остапенко в своей четвертьфинальной встрече выиграли у пары Анна Данилина / Ирина Хромачева.

Chan and Kudermetova are semifinal bound 🤩 They knock out the No.1 seeds Dabrowski and Routliffeto to progress! pic.twitter.com/whtQ4kiywO