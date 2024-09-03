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  4. Прославленный партнер для Довбика. Рома близка к подписанию чемпиона мира
Италия
03 сентября 2024, 23:13 |
453
0

Прославленный партнер для Довбика. Рома близка к подписанию чемпиона мира

Матс Хуммельс подпишет с «волками» однолетний контракт

03 сентября 2024, 23:13 |
453
0
Прославленный партнер для Довбика. Рома близка к подписанию чемпиона мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Матс Хуммельс

Римская «Рома» еще не завершила свою трансферную кампанию.

По информации авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Рома» вплотную приблизилась к подписанию немецкого защитника Матса Хуммельса, который является чемпионом мира 2014 года. Хуммельс и «Рома» согласовывают последние условия контракта, срок которого составит один год.

В сезоне 2023/24 Матс Хуммельс провел 40 матчей за дортмундскую «Боруссию», отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Матс Хуммельс рассматривает вариант с завершением профессиональной футбольной карьеры.

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Дмитро Олійник Источник: Джанлука Ди Марцио
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