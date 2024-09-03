Защитник Шахтера интересен чемпиону Израиля
Став Лемкин вскоре может вернуться играть на родину
Центральный защитник «Шахтера» Став Лемкин входит в сферу интересов действующего чемпиона Израиля «Маккаби» из Тель-Авива, утверждает @Maccabi_Turkiye.
По информации источника, «Маккаби» хотел бы арендовать Лемкина до конца сезона с опцией выкупа.
Ожидается, что ясность в вопросе потенциального трансфера наступит в ближайшие 24 часа.
Трансферное окно в Израиле открыто до 18 сентября.
Ранее СМИ сватали Лемкина также на правах аренды в сербский «Партизан», однако в итоге «Шахтер» от подобного варианта отказался.
В нынешнем сезоне Лемкин не сыграл ни одного официального матча за «горняков».
Shakhtar Donetsk'te oynayan milli oyuncu Stav Lemkin ile ilgileniyoruz, sezon sonu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gelme durumu var, 24 saat içinde kesinleşmesi bekleniyor, savunmaya iyi bir katkı olur. pic.twitter.com/SOAa9NvohB— FC Maccabi Tel Aviv Türkiye 🇮🇱🇹🇷 (@Maccabi_Turkiye) September 3, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даниил Игнатенко присоединится к «Словану» на правах свободного агента
Первое место в рейтинге занял Криштиану Роналду