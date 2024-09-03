Защитник Шахтера интересен чемпиону Израиля

Центральный защитник «Шахтера» Став Лемкин входит в сферу интересов действующего чемпиона Израиля «Маккаби» из Тель-Авива, утверждает @Maccabi_Turkiye.

По информации источника, «Маккаби» хотел бы арендовать Лемкина до конца сезона с опцией выкупа.

Ожидается, что ясность в вопросе потенциального трансфера наступит в ближайшие 24 часа.

Трансферное окно в Израиле открыто до 18 сентября.

Ранее СМИ сватали Лемкина также на правах аренды в сербский «Партизан», однако в итоге «Шахтер» от подобного варианта отказался.

В нынешнем сезоне Лемкин не сыграл ни одного официального матча за «горняков».