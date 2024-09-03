Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Шахтера интересен чемпиону Израиля
Украина. Премьер лига
03 сентября 2024, 21:53 | Обновлено 03 сентября 2024, 21:58
215
0

Защитник Шахтера интересен чемпиону Израиля

Став Лемкин вскоре может вернуться играть на родину

03 сентября 2024, 21:53 | Обновлено 03 сентября 2024, 21:58
215
0
Защитник Шахтера интересен чемпиону Израиля
ФК Шахтер. Став Лемкин

Центральный защитник «Шахтера» Став Лемкин входит в сферу интересов действующего чемпиона Израиля «Маккаби» из Тель-Авива, утверждает @Maccabi_Turkiye.

По информации источника, «Маккаби» хотел бы арендовать Лемкина до конца сезона с опцией выкупа.

Ожидается, что ясность в вопросе потенциального трансфера наступит в ближайшие 24 часа.

Трансферное окно в Израиле открыто до 18 сентября.

Ранее СМИ сватали Лемкина также на правах аренды в сербский «Партизан», однако в итоге «Шахтер» от подобного варианта отказался.

В нынешнем сезоне Лемкин не сыграл ни одного официального матча за «горняков».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины перешел в клуб, игравший с россиянами
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал игрока Шахтера. Он переехал в УПЛ в 2024
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Кащук вернулся в Азербайджан
Став Лемкин Шахтер Донецк Маккаби Тель-Авив трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Играли с россиянами. Участник ЛЧ подпишет экс-игрока сборной Украины
Футбол | 03 сентября 2024, 14:18 22
Играли с россиянами. Участник ЛЧ подпишет экс-игрока сборной Украины
Играли с россиянами. Участник ЛЧ подпишет экс-игрока сборной Украины

Даниил Игнатенко присоединится к «Словану» на правах свободного агента

Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро
Футбол | 03 сентября 2024, 07:10 3
Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро
Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро

Первое место в рейтинге занял Криштиану Роналду

Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25
Футбол | 03.09.2024, 04:44
Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25
Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25
Брайтон удивил Европу: потратил 231 млн евро на новичков. Де Дзерби в шоке?
Футбол | 03.09.2024, 10:25
Брайтон удивил Европу: потратил 231 млн евро на новичков. Де Дзерби в шоке?
Брайтон удивил Европу: потратил 231 млн евро на новичков. Де Дзерби в шоке?
Не Шапаренко. Известный портал оценил лидера Динамо в сумму более €20 млн
Футбол | 03.09.2024, 21:51
Не Шапаренко. Известный портал оценил лидера Динамо в сумму более €20 млн
Не Шапаренко. Известный портал оценил лидера Динамо в сумму более €20 млн
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он всех пугает». Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить Ювентусу
«Он всех пугает». Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить Ювентусу
02.09.2024, 07:55 35
Футбол
Определены все участники 1/4 финала US Open 2024 у мужчин
Определены все участники 1/4 финала US Open 2024 у мужчин
03.09.2024, 06:56
Теннис
ФОТО. Лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024
ФОТО. Лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024
03.09.2024, 02:12 4
Олимпийские игры
Стали известны все пары 1/4 финала US Open 2024 у женщин
Стали известны все пары 1/4 финала US Open 2024 у женщин
03.09.2024, 03:59
Теннис
Кривбасс нашел дату для доигровки матча с Шахтером. «Будет справедливо»
Кривбасс нашел дату для доигровки матча с Шахтером. «Будет справедливо»
02.09.2024, 18:34 39
Футбол
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Ярмоленко
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Ярмоленко
01.09.2024, 16:36 10
Футбол
Не сыграет за сборную? Шовковский сообщил о повреждении у лидера Динамо
Не сыграет за сборную? Шовковский сообщил о повреждении у лидера Динамо
01.09.2024, 19:52 5
Футбол
Раньше не хотел с ним драться. Фьюри заявил, что хочет боя с топ-боксером
Раньше не хотел с ним драться. Фьюри заявил, что хочет боя с топ-боксером
02.09.2024, 07:10 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем