Легендарный нападающий прокомментировал свое завершение карьеры в сборной

Легендарный экс-нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес рассказал почему закончил карьеру в национальной сборной:

«Мне 37 лет, и я знаю, что очень тяжело попасть на следующий Чемпионат мира. Меня очень утешает то, что я могу завершить карьеру, а не то, что травмы меня извлекают из команды или меня перестают вызывать в сборную.Это решение было нелегким. Но я иду со спокойствием в душе, что до последней игры я выложил все, что мог, и что пламя не сгорало, и поэтому я принял решение, чтобы это не было поздно».

Форвард играл за сборную 17 лет, за это время нападающий стал лучшим бомбардиром в истории сборной Уругвая, забив 69 голов.

Также уругваец рассказал, какой момент своей карьеры он считает лучшим:

«Тот трофей Кубка Америки в 2011 году был самым прекрасным моментом в моей профессиональной карьере. Я бы не променял его ни на что, хотя я выиграл много других кубков».

В финале Копа Америки 2011 Суарез отметился забитым голом в ворота сборной Парагвая, матч закончился со счетом 3:0. Эта победа стала для «небесно-голубых» 15-м триумфом в Копа Америке, а уругвайский бомбардир был признан лучшим игроком турнира.

Последним международным турниром Суареза стала Копа Америка 2024 года. Звездный форвард, в рамках этого соревнования, провел 4 игры, в которых отличился забитым голом 1 раз.