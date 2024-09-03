«Ему нужно...» Известный агент рассказал, почему Довбик не забивает за Рому
Валерио Джуффрида высказался об украинском нападающем
Новичок «Ромы» Артем Довбик пока не смог забить свой первый гол за римский клуб. Артем провел три матча в Серии А.
Известный итальянский агент Валерио Джуффрида высказался о стартовых матчах Довбика за «Рому».
«От Довбика есть большие ожидания. Вы можете ошибиться с женой, но вы не можете ошибиться с нападающим. Они провели технический и спортивный анализ, затем помогла статистика, он был лучшим бомбардиром Ла Лиги, который опередил игроков таких команд, как «Реал», «Барселона» и «Атлетико». Ему придется адаптироваться. Ему нужно время», – сказал Джуффрида.
Ранее главный тренер «Ромы» Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить в последнем поединке «Ювентусу».
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