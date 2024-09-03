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  4. «Ему нужно...» Известный агент рассказал, почему Довбик не забивает за Рому
Италия
03 сентября 2024, 23:33 |
710
2

«Ему нужно...» Известный агент рассказал, почему Довбик не забивает за Рому

Валерио Джуффрида высказался об украинском нападающем

03 сентября 2024, 23:33 |
710
2
«Ему нужно...» Известный агент рассказал, почему Довбик не забивает за Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Новичок «Ромы» Артем Довбик пока не смог забить свой первый гол за римский клуб. Артем провел три матча в Серии А.

Известный итальянский агент Валерио Джуффрида высказался о стартовых матчах Довбика за «Рому».

«От Довбика есть большие ожидания. Вы можете ошибиться с женой, но вы не можете ошибиться с нападающим. Они провели технический и спортивный анализ, затем помогла статистика, он был лучшим бомбардиром Ла Лиги, который опередил игроков таких команд, как «Реал», «Барселона» и «Атлетико». Ему придется адаптироваться. Ему нужно время», – сказал Джуффрида.

Ранее главный тренер «Ромы» Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить в последнем поединке «Ювентусу».

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Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
Дмитро Олійник Источник: RomaPress
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Комментарии 2
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Vovan78
Йому потрібен не час, а йому потрібна активна гра півзахисників, які будуть нав‘язувати боротьбу захисникам і віддавати хочаб якісь паси на Довбика. А з такою грою Роми в атаці Артему хоч цілий рік пройде, а голів не буде.
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Harun Bakircioğlu
Цыганков
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