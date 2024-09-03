«Ему нужно...» Известный агент рассказал, почему Довбик не забивает за Рому

Новичок «Ромы» Артем Довбик пока не смог забить свой первый гол за римский клуб. Артем провел три матча в Серии А.

Известный итальянский агент Валерио Джуффрида высказался о стартовых матчах Довбика за «Рому».

«От Довбика есть большие ожидания. Вы можете ошибиться с женой, но вы не можете ошибиться с нападающим. Они провели технический и спортивный анализ, затем помогла статистика, он был лучшим бомбардиром Ла Лиги, который опередил игроков таких команд, как «Реал», «Барселона» и «Атлетико». Ему придется адаптироваться. Ему нужно время», – сказал Джуффрида.

Ранее главный тренер «Ромы» Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить в последнем поединке «Ювентусу».