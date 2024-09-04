Назван лучший вратарь мира на данный момент. В рейтинг попал украинец
Первую позицию в рейтинге занимает бразильский вратарь «Ливерпуля» Алиссон
Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших вратарей мира.
Первую позицию в рейтинге занимает бразильский вратарь «Ливерпуля» Алиссон. За ним разместились звездный бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа и действующий чемпион мира и Копа Америка Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы».
На четвертой позиции разместился бразилец Эдерсон из «Манчестер Сити», а Ян Облак – 5-й.
В рейтинг также попал украинец. Вратарь «Реала» Андрей Лунин разместился на 19-й позиции рейтинга.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
20 лучших вратарей мира по версии Give Me Sport
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