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04 сентября 2024, 00:15 | Обновлено 04 сентября 2024, 00:21
621
2

Назван лучший вратарь мира на данный момент. В рейтинг попал украинец

Первую позицию в рейтинге занимает бразильский вратарь «Ливерпуля» Алиссон

04 сентября 2024, 00:15 | Обновлено 04 сентября 2024, 00:21
621
2
Назван лучший вратарь мира на данный момент. В рейтинг попал украинец
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших вратарей мира.

Первую позицию в рейтинге занимает бразильский вратарь «Ливерпуля» Алиссон. За ним разместились звездный бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа и действующий чемпион мира и Копа Америка Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы».

На четвертой позиции разместился бразилец Эдерсон из «Манчестер Сити», а Ян Облак – 5-й.

В рейтинг также попал украинец. Вратарь «Реала» Андрей Лунин разместился на 19-й позиции рейтинга.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

20 лучших вратарей мира по версии Give Me Sport

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Эмилиано Мартинес Алиссон Ян Облак Андрей Лунин Тибо Куртуа Эдерсон рейтинг
Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
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Комментарии 2
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Voxa Hvedyk
Хто складав той рейтинг
Лунін у топ 20?
Так Трубін і Бущан у десятки разів ліпше нього...
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0
OtsoCity
Після того як він обісрався з Румунією, його рейтинг 2019😂
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0
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