Пока управу не нашли. Известна 3-я участница 1/4 финала US Open

На Открытом чемпионате США стала известна третья теннисистка, которая вышла в четвертьфинал розыгрыша.

«Нейтралка» Арина Соболенко, которая имеет второй номер посева, во встрече четвертого раунда в двух партиях обыграла Элизе Мертенс (№35 WTA) из Бельгии.

US Open. Четвертый раунд

Элизе Мертенс (Бельгия, 33) – Арина Соболенко (2) – 2:6, 4:6

Это была 10-я по счету встреча соперниц, Соболенко победила в 8-й раз и седьмой – кряду.

В четвертьфинале Арина Соболенко ждет встреча с победительницей встречи Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) – Донна Векич (Хорватия, 24).