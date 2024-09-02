Пока управу не нашли. Известна 3-я участница 1/4 финала US Open
Соболенко обыграла Мертенс
На Открытом чемпионате США стала известна третья теннисистка, которая вышла в четвертьфинал розыгрыша.
«Нейтралка» Арина Соболенко, которая имеет второй номер посева, во встрече четвертого раунда в двух партиях обыграла Элизе Мертенс (№35 WTA) из Бельгии.
US Open. Четвертый раунд
Элизе Мертенс (Бельгия, 33) – Арина Соболенко (2) – 2:6, 4:6
Это была 10-я по счету встреча соперниц, Соболенко победила в 8-й раз и седьмой – кряду.
В четвертьфинале Арина Соболенко ждет встреча с победительницей встречи Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) – Донна Векич (Хорватия, 24).
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