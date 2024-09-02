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US Open
02 сентября 2024, 04:33 | Обновлено 02 сентября 2024, 04:40
215
0

Пока управу не нашли. Известна 3-я участница 1/4 финала US Open

Соболенко обыграла Мертенс

02 сентября 2024, 04:33 | Обновлено 02 сентября 2024, 04:40
215
0
Пока управу не нашли. Известна 3-я участница 1/4 финала US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

На Открытом чемпионате США стала известна третья теннисистка, которая вышла в четвертьфинал розыгрыша.

«Нейтралка» Арина Соболенко, которая имеет второй номер посева, во встрече четвертого раунда в двух партиях обыграла Элизе Мертенс (№35 WTA) из Бельгии.

US Open. Четвертый раунд

Элизе Мертенс (Бельгия, 33) – Арина Соболенко (2) – 2:6, 4:6

Это была 10-я по счету встреча соперниц, Соболенко победила в 8-й раз и седьмой – кряду.

В четвертьфинале Арина Соболенко ждет встреча с победительницей встречи Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) – Донна Векич (Хорватия, 24).

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Арина Соболенко Элизе Мертенс US Open 2024 Донна Векич
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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