Известен срок действия контракта, который Лунин в Реале отклонил

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин имеет контракт со «сливочными», который рассчитан до конца текущего сезона 2024/2025.

Как известно, летом «Реал» предпринимал попытку подписать с уроженцем Харьковской области новое соглашение, чтобы не потерять Лунина летом 2025 года без выплаты компенсации. Андрей предложение отклонил.

Стало известно, что «галактикос» предлагали 25-летнему Лунину соглашение на 3 года.

Ранее, напомним, сообщалось, что известно, почему Андрей Лунин не хочет оставаться в «Реале».