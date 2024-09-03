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  4. Известен срок действия контракта, который Лунин в Реале отклонил
Испания
03 сентября 2024, 08:34 | Обновлено 03 сентября 2024, 08:36
2388
4

Известен срок действия контракта, который Лунин в Реале отклонил

Мадридцы рассчитывали на переподписание украинца

03 сентября 2024, 08:34 | Обновлено 03 сентября 2024, 08:36
2388
4
Известен срок действия контракта, который Лунин в Реале отклонил
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин имеет контракт со «сливочными», который рассчитан до конца текущего сезона 2024/2025.

Как известно, летом «Реал» предпринимал попытку подписать с уроженцем Харьковской области новое соглашение, чтобы не потерять Лунина летом 2025 года без выплаты компенсации. Андрей предложение отклонил.

Стало известно, что «галактикос» предлагали 25-летнему Лунину соглашение на 3 года.

Ранее, напомним, сообщалось, что известно, почему Андрей Лунин не хочет оставаться в «Реале».

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин Реал Мадрид
Юрій Остроумов Источник: PlanetarealMadrid
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Ще три роки просидіти на лавці і закінчити кар'єру? Нащо йому такесамогубство?
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+2
Умник
Жорже Мендеш крут.
Андрей молодец, по сути он может допустим игрой на кубок проявить себя, потроллить Переса и уйти.
Я предположу что Реал в этом сезоне подздуется потому что так бывает часто после триумфов.
Возможен даже уход Анчелотти
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0
Gargantua81
дурачина ты, простофиля...
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-1
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