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Испания
03 сентября 2024, 00:01 |
662
1

Не только из-за времени. Известно, почему Лунин не хочет оставаться в Реале

Украинца не устраивает финансовое предложение «галактикос»

03 сентября 2024, 00:01 |
662
1
Не только из-за времени. Известно, почему Лунин не хочет оставаться в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до конца сезона 2024/2025.

Лунин до сих пор не продлил контракт с «Реалом» несмотря на предложение мадридского гранда. По информации мадридских СМИ Лунин не хочет продлевать контракт со сливочными по двум причинам – «Реал» не может гарантировать украинцу игровое время и самого вратаря не устроило финансовое предложение «королевского клуба». Ранее сообщалось, что украинский вратарь хочет зарабатывать в «Реале» на уровне Тибо Куртуа – 6-7 миллионов евро.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль. В этом сезоне Андрей еще не играл.

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Андрей Лунин Реал Мадрид продление контракта Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник Источник: Real Madrid Confidencial
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Nick.Grabowski
"Новини" про Луніна, Мудрика є.
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Як жити країні без щоденних новин про наших легендарних футболістів?
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