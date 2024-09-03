Не только из-за времени. Известно, почему Лунин не хочет оставаться в Реале

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до конца сезона 2024/2025.

Лунин до сих пор не продлил контракт с «Реалом» несмотря на предложение мадридского гранда. По информации мадридских СМИ Лунин не хочет продлевать контракт со сливочными по двум причинам – «Реал» не может гарантировать украинцу игровое время и самого вратаря не устроило финансовое предложение «королевского клуба». Ранее сообщалось, что украинский вратарь хочет зарабатывать в «Реале» на уровне Тибо Куртуа – 6-7 миллионов евро.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль. В этом сезоне Андрей еще не играл.