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Лига наций
03 сентября 2024, 04:44 |
255
0

Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25

Сине-желтые в квартете сыграют против Чехии, Албании и Грузии

03 сентября 2024, 04:44 |
255
0
Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

7 сентября сборная Украины начнет выступления в Лиге наций 2024/25.

Сине-желтые сыграют в группе 1 Дивизиона В вместе с Чехией, Грузией и Албанией.

Букмекерские конторы определили фаворита квартета. Им стала национальная команда Чехии, на 1-е место которой можно поставить с коэффициентом 2.50.

Подопечные Сергея Реброва – вторые претенденты на прямое повышение в Дивизион А. Котировки на лидерство украинцев составляет 2.75.

Успех Албании расценивается в 5.00, а Грузии – в 6.50.

Сборная, которая займет второе место в квартете, также будет иметь шанс на повышение в Дивизион А. Для этого нужно будет обыграть команду, которая станет третьей в одной из групп Дивизиона А.

Кто выиграет группу 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25?

  1. Чехия – 2.50
  2. Украина – 2.75
  3. Албания – 5.00
  4. Грузия – 6.50

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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