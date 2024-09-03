Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25

7 сентября сборная Украины начнет выступления в Лиге наций 2024/25.

Сине-желтые сыграют в группе 1 Дивизиона В вместе с Чехией, Грузией и Албанией.

Букмекерские конторы определили фаворита квартета. Им стала национальная команда Чехии, на 1-е место которой можно поставить с коэффициентом 2.50.

Подопечные Сергея Реброва – вторые претенденты на прямое повышение в Дивизион А. Котировки на лидерство украинцев составляет 2.75.

Успех Албании расценивается в 5.00, а Грузии – в 6.50.

Сборная, которая займет второе место в квартете, также будет иметь шанс на повышение в Дивизион А. Для этого нужно будет обыграть команду, которая станет третьей в одной из групп Дивизиона А.

Кто выиграет группу 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25?