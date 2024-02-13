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Лига наций
13 февраля 2024, 08:16 |
648
0

Букмекеры выставили первые котировки на матч Украины в Лиге наций 2024/25

7 сентября «сине-желтые» проведут поединок против национальной команды Албании

13 февраля 2024, 08:16 |
648
0
Букмекеры выставили первые котировки на матч Украины в Лиге наций 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 8 февраля в Париже состоялась церемония жеребьевки Лиги наций 2024/2025, по итогам которой определились соперники национальной сборной Украины.

Украина попала во вторую корзину Лиги В и получила по одному сопернику из первой, третьей и четвертой корзин. В группе В1 «сине-желтые» сыграют с Чехией, Албанией и Грузией.

На следующий день «сине-желтые» узнали календарь матчей:

  • 1-й тур: Украина – Албания (07.09.2024, 21:45 по киевскому времени)
  • 2-й тур: Чехия – Украина (10.09.2024, 21:45)
  • 3-й тур: Украина – Грузия (11.10.2024, 21:45)
  • 4-й тур: Украина – Чехия (14.10.2024, 21:45)
  • 5-й тур: Грузия – Украина (16.11.2024, 19:00)
  • 6-й тур: Албания – Украина (19.11.2024, 21:45)

Букмекерские конторы начинают потихоньку выставлять коэффициенты на Украину в этом розыгрыше Лиги Наций.

Пока что нет котировок на итог группы B1, однако букмекерские конторы оценили шансы «сине-желтых» в поединке первого тура против Албании.

На победу подопечных Сергея Реброва можно поставить с коэффициентом 1.52. Ничья расценивается в 4.10, а на успех Албании котировки составляют 7.00.

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Источник Sport.ua
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