Конец эпохи? Три ключевых игрока Ливерпуля могут скоро покинуть клуб

Английский гранд «Ливерпуль» ждет большая перестройка.

Команду прошлым летом покинул именитый наставник Юрген Клопп. По информации ESPN английский клуб в 2025 году могут покинуть три ключевых футболиста. Речь идет о звездном вингере Мохамеде Салахе, английском фулбеке Тренте Александер-Арнольде и капитане команды – нидерландском центрбеке Вирджиле ван Дейке.

У всех трех игроков заканчивается контракт летом 2025 года и «Ливерпуль» пока далек от продления соглашений.

Ранее звездный футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что покинет клуб в конце сезона.

Trent Alexander-Arnold, Mo Salah and Virgil van Dijk could all leave Liverpool on a free with their contracts expiring in 2025 😳 pic.twitter.com/rVAkaxi3Pm