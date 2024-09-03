Конец эпохи? Три ключевых игрока Ливерпуля могут скоро покинуть клуб
К уходу сейчас близки Салах, Ван Дейк и Александер-Арнольд
Английский гранд «Ливерпуль» ждет большая перестройка.
Команду прошлым летом покинул именитый наставник Юрген Клопп. По информации ESPN английский клуб в 2025 году могут покинуть три ключевых футболиста. Речь идет о звездном вингере Мохамеде Салахе, английском фулбеке Тренте Александер-Арнольде и капитане команды – нидерландском центрбеке Вирджиле ван Дейке.
У всех трех игроков заканчивается контракт летом 2025 года и «Ливерпуль» пока далек от продления соглашений.
Ранее звездный футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что покинет клуб в конце сезона.
Trent Alexander-Arnold, Mo Salah and Virgil van Dijk could all leave Liverpool on a free with their contracts expiring in 2025 😳 pic.twitter.com/rVAkaxi3Pm— ESPN UK (@ESPNUK) September 3, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каролина Мухова прошла Жасмин Паолини, Джессика Пегула одолела Диану Шнайдер
В Лиге чемпионов стало сложнее действовать на контратаках