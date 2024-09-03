Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Конец эпохи? Три ключевых игрока Ливерпуля могут скоро покинуть клуб
Англия
03 сентября 2024, 20:14 |
413
2

Конец эпохи? Три ключевых игрока Ливерпуля могут скоро покинуть клуб

К уходу сейчас близки Салах, Ван Дейк и Александер-Арнольд

03 сентября 2024, 20:14 |
413
2
Конец эпохи? Три ключевых игрока Ливерпуля могут скоро покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах

Английский гранд «Ливерпуль» ждет большая перестройка.

Команду прошлым летом покинул именитый наставник Юрген Клопп. По информации ESPN английский клуб в 2025 году могут покинуть три ключевых футболиста. Речь идет о звездном вингере Мохамеде Салахе, английском фулбеке Тренте Александер-Арнольде и капитане команды – нидерландском центрбеке Вирджиле ван Дейке.

У всех трех игроков заканчивается контракт летом 2025 года и «Ливерпуль» пока далек от продления соглашений.

Ранее звездный футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что покинет клуб в конце сезона.

По теме:
Новый конкурент Мудрика рассказал, почему выбрал Челси
Бывший защитник Ливерпуля может вернуться в АПЛ
Барселона поборется с Реалом за подписание юного бразильца
Мохамед Салах Вирджил ван Дейк Трент Александер-Арнольд Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минус 5-я ракетка. Определены еще две четвертьфиналистки на US Open 2024
Теннис | 02 сентября 2024, 21:10 2
Минус 5-я ракетка. Определены еще две четвертьфиналистки на US Open 2024
Минус 5-я ракетка. Определены еще две четвертьфиналистки на US Open 2024

Каролина Мухова прошла Жасмин Паолини, Джессика Пегула одолела Диану Шнайдер

Георгий СУДАКОВ: «Шахтеру без Мудрика сложно играть в тот же футбол»
Футбол | 03 сентября 2024, 16:29 14
Георгий СУДАКОВ: «Шахтеру без Мудрика сложно играть в тот же футбол»
Георгий СУДАКОВ: «Шахтеру без Мудрика сложно играть в тот же футбол»

В Лиге чемпионов стало сложнее действовать на контратаках

ФОТО. Лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024
Олимпийские игры | 03.09.2024, 02:12
ФОТО. Лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024
ФОТО. Лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024
Ключевой игрок сборной Албании может не сыграть против Украины
Футбол | 03.09.2024, 18:44
Ключевой игрок сборной Албании может не сыграть против Украины
Ключевой игрок сборной Албании может не сыграть против Украины
МОРГАН: «Девочке следовало бросить 3-й мяч в насмешливое лицо Путинцевой»
Теннис | 03.09.2024, 03:39
МОРГАН: «Девочке следовало бросить 3-й мяч в насмешливое лицо Путинцевой»
МОРГАН: «Девочке следовало бросить 3-й мяч в насмешливое лицо Путинцевой»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
Салаха и ван Дейка надо зимой продавать, а Трента продлить
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти дал оценку поступку Винисиуса Жуниора по отношению к Мбаппе
Анчелотти дал оценку поступку Винисиуса Жуниора по отношению к Мбаппе
02.09.2024, 04:51
Футбол
Стала известна оценка Довбика за матч против итальянского гранда Ювентуса
Стала известна оценка Довбика за матч против итальянского гранда Ювентуса
02.09.2024, 00:06 3
Футбол
Не сыграет за сборную? Шовковский сообщил о повреждении у лидера Динамо
Не сыграет за сборную? Шовковский сообщил о повреждении у лидера Динамо
01.09.2024, 19:52 5
Футбол
Стали известны две первые пары 1/4 финала US Open у женщин
Стали известны две первые пары 1/4 финала US Open у женщин
02.09.2024, 09:15
Теннис
Пока управу не нашли. Известна 3-я участница 1/4 финала US Open
Пока управу не нашли. Известна 3-я участница 1/4 финала US Open
02.09.2024, 04:33
Теннис
Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25
Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25
03.09.2024, 04:44 6
Футбол
Третья ракетка мира после победы над Свитолиной вылетела из US Open 2024
Третья ракетка мира после победы над Свитолиной вылетела из US Open 2024
02.09.2024, 01:59 2
Теннис
Матч Чжэн Циньвень и Донны Векич установил рекорд на US Open
Матч Чжэн Циньвень и Донны Векич установил рекорд на US Open
02.09.2024, 10:55
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем