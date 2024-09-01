САЛАХ: «Контракт? Никто не подходил. Это мой последний год в Ливерпуле»

1 сентября прошел матч 3-го тура АПЛ 2024/25 между командами Манчестер Юнайтед и Ливерпуль.

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Поединок состоялся на стадионе Олд Траффорд в Манчестере. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу мерсисайдцев.

После завершения встречи звездный футболист Ливерпуля Мохамед Салах заявил, что покинет клуб в конце сезона:

«Это мой последний раз когда я играю на этом стадионе [Олд Траффорд]. Никто не подходил ко мне в клубе по поводу нового контракта.

У меня было очень хорошее лето, много времени, чтобы побыть наедине с собой и немного поразмышлять о хорошем. Это мой последний год в Ливерпуле, и я хочу им насладиться.

Я чувствую, что могу свободно играть играть в футбол – посмотрим, что будет в следующем году», – заявил Салах.

В матче против Манчестер Юнайтед Салах дважды ассистировал на Луиса Диаса, а также забил 1 гол.

Салах выступает за Ливерпуль с 2017 года. Его соглашение с клубом истекает летом 2025.