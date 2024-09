МОРГАН: «Девочке следовало бросить 3-й мяч в насмешливое лицо Путинцевой»

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева отметилась странным поступком на Открытом чемпионате США 2024.

В 3-м раунде US Open 2024 Путинцева, которая до 2012 выступала под флагом россии, проиграла Жасмин Паолини, но запомнилась не этим.

В одном из моментов поединка Путинцева отказывалась ловить мячи, которые ей кидала болгерл. Интересно, что девочка не перестала кидать мячи, даже когда теннисистка дважды ее проигнорировала.

Известный журналист Пирс Морган жестко высказался о поступке Юлии:

«Болгер следовало бросить третий мяч ей в насмешливое лицо», – написал Морган.

О ситуации высказался и легендарный теннисист Борис Беккер:

«Кем себя возомнила Путинцева… Ужасное поведение по отношению к болгерл», — написал Беккер в социальных сетях.

Сама же Юлия спустя некоторое время в Instagram извинилась за свой поступок:

«Я прошу прощения за то, как повела себя с болгерл, когда она подавала мне мячи. Честно говоря, дело было не в ней. Я была очень зла на себя, потому что не выиграла гейм на брейк-поинте. Это меня настолько опустошило, что я погрузилась в мысли и не замечала, что происходит и кто подает мне мячи... Все болдети потрясающе работали, как и всегда», – заявила Юлия.

Disgusting arrogance by @PutintsevaYulia - the ball

girl should have thrown the 3rd one in her taunting face. https://t.co/D0JtU72vjP