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  4. МОРГАН: «Девочке следовало бросить 3-й мяч в насмешливое лицо Путинцевой»
US Open
03 сентября 2024, 03:39 |
399
1

МОРГАН: «Девочке следовало бросить 3-й мяч в насмешливое лицо Путинцевой»

Известный журналист и Борис Беккер раскритиковали казахстанскую теннисистку на US Open

03 сентября 2024, 03:39 |
399
1
МОРГАН: «Девочке следовало бросить 3-й мяч в насмешливое лицо Путинцевой»
Twitter

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева отметилась странным поступком на Открытом чемпионате США 2024.

В 3-м раунде US Open 2024 Путинцева, которая до 2012 выступала под флагом россии, проиграла Жасмин Паолини, но запомнилась не этим.

В одном из моментов поединка Путинцева отказывалась ловить мячи, которые ей кидала болгерл. Интересно, что девочка не перестала кидать мячи, даже когда теннисистка дважды ее проигнорировала.

Известный журналист Пирс Морган жестко высказался о поступке Юлии:

«Болгер следовало бросить третий мяч ей в насмешливое лицо», – написал Морган.

О ситуации высказался и легендарный теннисист Борис Беккер:

«Кем себя возомнила Путинцева… Ужасное поведение по отношению к болгерл», — написал Беккер в социальных сетях.

Сама же Юлия спустя некоторое время в Instagram извинилась за свой поступок:

«Я прошу прощения за то, как повела себя с болгерл, когда она подавала мне мячи. Честно говоря, дело было не в ней. Я была очень зла на себя, потому что не выиграла гейм на брейк-поинте. Это меня настолько опустошило, что я погрузилась в мысли и не замечала, что происходит и кто подает мне мячи... Все болдети потрясающе работали, как и всегда», – заявила Юлия.

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Борис Беккер Юлия Путинцева Пирс Морган US Open 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Falko
Ага, "не помічала". Дивилася лоб у лоб, кивала як коняка головою і не помічала. Штрафанути якнайбільше і очочок зняти - нічого особистого, суто для стимулювання уважності в майбутньому.
P.S. Пірс Морган теж молодець. "Кинути в обличчя". І бути звільненою через 5 хвилин. Дівчинка як раз зробила все правильно - вона чітко (і навіть демонстративно) виконала свою роботу.
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