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  4. Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби
WTA
06 февраля 2025, 01:32 |
43
0

Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби

Рыбакина vs Жабер, Вондроушова vs Бенчич, Фернандес vs Крюгер, Линетт vs Носкова

06 февраля 2025, 01:32 |
43
0
Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби
Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Носкова

5 февраля на хардовом турнире WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ) состоялись матчи 1/8 финала и были определены четвертьфинальные пары.

Олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич повесила Веронике Кудерметовой две баранки. Далее швейцарка сыграет с Маркетой Вондроушовой, которая выбила Юлию Путинцеву.

К счастью, соревнования в ОАЭ покинул еще две россиянки: Дарья Касаткина проиграла Эшлин Крюгер, а Анастасия Павлюченкова не сумела доиграть поединок против Магды Линетт. Таким образом, на турнире в Абу-Даби больше не осталось представительниц страны 404.

Крюгер в четвертьфинале поборется против Лейлы Фернандес, а Линетт сыграет с Линдой Носковой. Канадка одолела Лулу Сан, а чешка выбила 10-ю ракетку мира Паулу Бадосу.

В еще одном четвертьфинальном противостоянии сойдутся Онс Жабер и Елена Рыбакина. Жабер остановила юную 17-летнюю чемпионку юниорского Aus Open 2025 Вакану Сонобе, а Рыбакина, которая является действующей чемпионкой в Абу-Даби, в тяжелом матче справилась с Кэти Волынец.

Четвертьфиналы в Абу-Даби состоятся в четверг, 6 февраля.

WTA 500 Абу-Даби. Хард, 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Елена Рыбакина [1] – Кэти Волынец [Q] – 2:6, 6:4, 6:4
Вакана Сонобе [Q] – Онс Жабер – 3:6, 3:6

Юлия Путинцева [4] – Маркета Вондроушова [WC] – 2:6, 3:6
Белинда Бенчич [WC] – Вероника Кудерметова [LL] – 6:0, 6:0

Нижняя часть сетки

Лейла Фернандес [8] – Лулу Сан – 6:0, 6:3
Эшлин Крюгер – Дарья Касаткина [3] – 1:6, 7:5, 6:4

Анастасия Павлюченкова [6] – Магда Линетт – 7:5, 1:4, RET., Павлюченкова
Линда Носкова – Паула Бадоса [2] – 6:4, 6:1

WTA 500 Абу-Даби. Хард, Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Елена Рыбакина [1] – Онс Жабер
Маркета Вондроушова [WC] – Белинда Бенчич [WC]

Нижняя часть сетки

Лейла Фернандес [8] – Эшлин Крюгер
Магда Линетт – Линда Носкова

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WTA Абу-Даби Елена Рыбакина Кэти Волынец Онс Жабер Юлия Путинцева Маркета Вондроушова Белинда Бенчич Вероника Кудерметова Лейла Фернандес Лулу Сан (Радовчич) Эшлин Крюгер Дарья Касаткина Анастасия Павлюченкова Магда Линетт Линда Носкова Паула Бадоса
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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