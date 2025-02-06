Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби

5 февраля на хардовом турнире WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ) состоялись матчи 1/8 финала и были определены четвертьфинальные пары.

Олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич повесила Веронике Кудерметовой две баранки. Далее швейцарка сыграет с Маркетой Вондроушовой, которая выбила Юлию Путинцеву.

К счастью, соревнования в ОАЭ покинул еще две россиянки: Дарья Касаткина проиграла Эшлин Крюгер, а Анастасия Павлюченкова не сумела доиграть поединок против Магды Линетт. Таким образом, на турнире в Абу-Даби больше не осталось представительниц страны 404.

Крюгер в четвертьфинале поборется против Лейлы Фернандес, а Линетт сыграет с Линдой Носковой. Канадка одолела Лулу Сан, а чешка выбила 10-ю ракетку мира Паулу Бадосу.

В еще одном четвертьфинальном противостоянии сойдутся Онс Жабер и Елена Рыбакина. Жабер остановила юную 17-летнюю чемпионку юниорского Aus Open 2025 Вакану Сонобе, а Рыбакина, которая является действующей чемпионкой в Абу-Даби, в тяжелом матче справилась с Кэти Волынец.

Четвертьфиналы в Абу-Даби состоятся в четверг, 6 февраля.

WTA 500 Абу-Даби. Хард, 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Елена Рыбакина [1] – Кэти Волынец [Q] – 2:6, 6:4, 6:4

Вакана Сонобе [Q] – Онс Жабер – 3:6, 3:6

Юлия Путинцева [4] – Маркета Вондроушова [WC] – 2:6, 3:6

Белинда Бенчич [WC] – Вероника Кудерметова [LL] – 6:0, 6:0

Нижняя часть сетки

Лейла Фернандес [8] – Лулу Сан – 6:0, 6:3

Эшлин Крюгер – Дарья Касаткина [3] – 1:6, 7:5, 6:4

Анастасия Павлюченкова [6] – Магда Линетт – 7:5, 1:4, RET., Павлюченкова

Линда Носкова – Паула Бадоса [2] – 6:4, 6:1

WTA 500 Абу-Даби. Хард, Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Елена Рыбакина [1] – Онс Жабер

Маркета Вондроушова [WC] – Белинда Бенчич [WC]

Нижняя часть сетки

Лейла Фернандес [8] – Эшлин Крюгер

Магда Линетт – Линда Носкова