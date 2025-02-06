Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби
Рыбакина vs Жабер, Вондроушова vs Бенчич, Фернандес vs Крюгер, Линетт vs Носкова
5 февраля на хардовом турнире WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ) состоялись матчи 1/8 финала и были определены четвертьфинальные пары.
Олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич повесила Веронике Кудерметовой две баранки. Далее швейцарка сыграет с Маркетой Вондроушовой, которая выбила Юлию Путинцеву.
К счастью, соревнования в ОАЭ покинул еще две россиянки: Дарья Касаткина проиграла Эшлин Крюгер, а Анастасия Павлюченкова не сумела доиграть поединок против Магды Линетт. Таким образом, на турнире в Абу-Даби больше не осталось представительниц страны 404.
Крюгер в четвертьфинале поборется против Лейлы Фернандес, а Линетт сыграет с Линдой Носковой. Канадка одолела Лулу Сан, а чешка выбила 10-ю ракетку мира Паулу Бадосу.
В еще одном четвертьфинальном противостоянии сойдутся Онс Жабер и Елена Рыбакина. Жабер остановила юную 17-летнюю чемпионку юниорского Aus Open 2025 Вакану Сонобе, а Рыбакина, которая является действующей чемпионкой в Абу-Даби, в тяжелом матче справилась с Кэти Волынец.
Четвертьфиналы в Абу-Даби состоятся в четверг, 6 февраля.
WTA 500 Абу-Даби. Хард, 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Елена Рыбакина [1] – Кэти Волынец [Q] – 2:6, 6:4, 6:4
Вакана Сонобе [Q] – Онс Жабер – 3:6, 3:6
Юлия Путинцева [4] – Маркета Вондроушова [WC] – 2:6, 3:6
Белинда Бенчич [WC] – Вероника Кудерметова [LL] – 6:0, 6:0
Нижняя часть сетки
Лейла Фернандес [8] – Лулу Сан – 6:0, 6:3
Эшлин Крюгер – Дарья Касаткина [3] – 1:6, 7:5, 6:4
Анастасия Павлюченкова [6] – Магда Линетт – 7:5, 1:4, RET., Павлюченкова
Линда Носкова – Паула Бадоса [2] – 6:4, 6:1
WTA 500 Абу-Даби. Хард, Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Елена Рыбакина [1] – Онс Жабер
Маркета Вондроушова [WC] – Белинда Бенчич [WC]
Нижняя часть сетки
Лейла Фернандес [8] – Эшлин Крюгер
Магда Линетт – Линда Носкова
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