Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Чистка продолжается. Прошлогодняя финалистка вылетела из турнира в Абу-Даби
WTA
05 февраля 2025, 16:58 |
635
2

Чистка продолжается. Прошлогодняя финалистка вылетела из турнира в Абу-Даби

Эшлин Крюгер в трех сетах переиграла 11-ю ракетку мира Дарью Касаткину

05 февраля 2025, 16:58 |
635
2
Чистка продолжается. Прошлогодняя финалистка вылетела из турнира в Абу-Даби
Getty Images/Global Images Ukraine. Эшлин Крюгер

Американская теннисистка Эшлин Крюгер (WTA 51) выиграла второй матч на турнире WTA 500 в Абу-Даби, ОАЭ.

В 1/8 финала американка в трех сетах переиграла 11-ю ракетку мира Дарью Касаткину, которая выступает в «нейтральном» статусе.

WTA 500 Абу-Даби. Хард. 1/8 финала

Эшлин Крюгер (США) – Дарья Касаткина [3] – 1:6, 7:5, 6:4

Это была третья встреча соперниц. Крюгер впервые в карьере одолела Касаткину.

В четвертьфинале пятисотника Эшлин сыграет против восьмой сеяной Лейлы Фернандес. Касаткина в 2024 году сыграла в финале на этих кортах, где уступила Елене Рыбакиной.

Из представительниц страны 404 в Абу-Даби осталась только Анастасия Павлюченкова. Надеемся, Магда Линетт сумеет зачистить турнир до конца.

По теме:
Американка с украинскими корнями навязала достойную борьбу пятой ракетке
Вондроушова выбила зашифрованную под Казахстан россиянку и вышла на Бенчич
Это ли не красота? Олимпийская чемпионка 2020 оформила нейтралке 6:0, 6:0
WTA Абу-Даби Дарья Касаткина Эшлин Крюгер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналдиньо ответил, кто был его самым сложным соперником
Футбол | 05 февраля 2025, 08:35 1
Роналдиньо ответил, кто был его самым сложным соперником
Роналдиньо ответил, кто был его самым сложным соперником

Бразилец выделил легендарных центрбеков Джона Терри и Паоло Мальдини

Еще один шаг к Евро. Сборная Украины в Кишиневе разбила Германию
Футзал | 04 февраля 2025, 20:27 8
Еще один шаг к Евро. Сборная Украины в Кишиневе разбила Германию
Еще один шаг к Евро. Сборная Украины в Кишиневе разбила Германию

Команда Александра Косенко не оставила шансов соперникам

Экс-первая ракетка после разгромного поражения заявила о завершении карьеры
Теннис | 04.02.2025, 21:54
Экс-первая ракетка после разгромного поражения заявила о завершении карьеры
Экс-первая ракетка после разгромного поражения заявила о завершении карьеры
Игорь ЖАБЧЕНКО: «В 90-е деньги мы забирали мешками»
Футбол | 05.02.2025, 10:05
Игорь ЖАБЧЕНКО: «В 90-е деньги мы забирали мешками»
Игорь ЖАБЧЕНКО: «В 90-е деньги мы забирали мешками»
Ангелина Калинина – Сюзан Ламенс. Прогноз на матч WTA 250 в Клуж-Напоке
Теннис | 05.02.2025, 10:17
Ангелина Калинина – Сюзан Ламенс. Прогноз на матч WTA 250 в Клуж-Напоке
Ангелина Калинина – Сюзан Ламенс. Прогноз на матч WTA 250 в Клуж-Напоке
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ShakhtarCHEMP_Rybakina_GoatTENNIS
🇺🇦🇺🇦🇺🇦Слава Україні!🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Героям слава!🇺🇦🇺🇦🇺🇦 😪😢😓💔Але чому ж радіти, дуже шкода, коли американки кривдять слов'янських дівчат. Причому Даша❤️ відкрито висловлювалась проти війни. Незважаючи на якусь невдачу, безмежно поважаю! Кстати, перед стартом турнира в Абу-Даби Даша тренировалась в корте🎾 с 💖🐟Рыбкой-любимкой (она ещё отомстит✊ за сестричку!). 🥰Очень мило было видео. Мечта каждого!
Ответить
-3
Saar
Ще од на потвора відправлена в мордор
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией
Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией
03.02.2025, 19:43 45
Футбол
Четкий план. Флик решил попрощаться с тремя игроками Барселоны
Четкий план. Флик решил попрощаться с тремя игроками Барселоны
04.02.2025, 18:35 5
Футбол
Источник: Калюжный выбрал новый клуб и подписал контракт. Это не УПЛ
Источник: Калюжный выбрал новый клуб и подписал контракт. Это не УПЛ
03.02.2025, 22:25 19
Футбол
ФОТО. Александр и Екатерина Усик прибыли в США. В Вашингтон
ФОТО. Александр и Екатерина Усик прибыли в США. В Вашингтон
04.02.2025, 16:27 1
Бокс
Александр УСИК: «Больше, чем 100 млн долларов. Для саудитов важно...»
Александр УСИК: «Больше, чем 100 млн долларов. Для саудитов важно...»
04.02.2025, 17:41 2
Бокс
Александр УСИК: «Я не буду просить деньги. Однажды я отказался от...»
Александр УСИК: «Я не буду просить деньги. Однажды я отказался от...»
05.02.2025, 13:03
Бокс
Футболист Реала расстался с девушкой и начал встречаться с ее мамой
Футболист Реала расстался с девушкой и начал встречаться с ее мамой
04.02.2025, 13:51 17
Футбол
«Это невозможно». Известно, с кем Усик никогда не подерется
«Это невозможно». Известно, с кем Усик никогда не подерется
04.02.2025, 07:12 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем