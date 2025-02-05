Чистка продолжается. Прошлогодняя финалистка вылетела из турнира в Абу-Даби

Американская теннисистка Эшлин Крюгер (WTA 51) выиграла второй матч на турнире WTA 500 в Абу-Даби, ОАЭ.

В 1/8 финала американка в трех сетах переиграла 11-ю ракетку мира Дарью Касаткину, которая выступает в «нейтральном» статусе.

WTA 500 Абу-Даби. Хард. 1/8 финала

Эшлин Крюгер (США) – Дарья Касаткина [3] – 1:6, 7:5, 6:4

Это была третья встреча соперниц. Крюгер впервые в карьере одолела Касаткину.

В четвертьфинале пятисотника Эшлин сыграет против восьмой сеяной Лейлы Фернандес. Касаткина в 2024 году сыграла в финале на этих кортах, где уступила Елене Рыбакиной.

Из представительниц страны 404 в Абу-Даби осталась только Анастасия Павлюченкова. Надеемся, Магда Линетт сумеет зачистить турнир до конца.