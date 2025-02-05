Пирс Морган назвал лучшего футболиста в истории. Месси или Роналду?

Известный британский журналист Пирс Морган назвал лучшего футболиста всех времен. Морган выбрал лидера клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

«Много споров о том, является ли Роналду лучшим в истории, я считаю, что так оно и есть. Я думаю, что статистика довольно точно подтверждает это, хотя некоторые люди могут назвать других игроков. Если смотреть на трудовую этику, желание и голод к победам – никого не было лучше Роналду», – сказал Морган.

Ранее Пирс Морган рассказал, кого звездный голеадор Криштиану Роналду считает лучшим футболистом, которого он видел в своей жизни.