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05 февраля 2025, 21:41 |
508
2

Пирс Морган назвал лучшего футболиста в истории. Месси или Роналду?

Известный журналист выбрал португальского голеадора

05 февраля 2025, 21:41 |
508
2
Пирс Морган назвал лучшего футболиста в истории. Месси или Роналду?
The Sun. Пирс Морган и Криштиану Роналду

Известный британский журналист Пирс Морган назвал лучшего футболиста всех времен. Морган выбрал лидера клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

«Много споров о том, является ли Роналду лучшим в истории, я считаю, что так оно и есть. Я думаю, что статистика довольно точно подтверждает это, хотя некоторые люди могут назвать других игроков. Если смотреть на трудовую этику, желание и голод к победам – никого не было лучше Роналду», – сказал Морган.

Ранее Пирс Морган рассказал, кого звездный голеадор Криштиану Роналду считает лучшим футболистом, которого он видел в своей жизни.

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Пирс Морган Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
Дмитрий Олейник Источник: talkSPORT
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Комментарии 2
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Stan S.
Говорить о статистике без привязки к команде какой то бред. Это же футбол. а не теннис Лучший в истории. В истории какого клуба? Какая разница болельщику Реала сколько он там потом забил голов за Ювентус. Нет он берёт все голы суммирует и говорит я лучше. Ну бред.
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Saar
100 %!!!!! В 40 років так натхненно грати і забивати! Та деякі гравці у 25  насилу ходять по полю!
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