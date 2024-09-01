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  4. Ювентус – Рома. Довбик против топ-клуба. Видео голов, обзор (обновляется)
Италия
01 сентября 2024, 22:17 |
62
0

Ювентус – Рома. Довбик против топ-клуба. Видео голов, обзор (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча 3-го тура Серии А

01 сентября 2024, 22:17 |
62
0
Ювентус – Рома. Довбик против топ-клуба. Видео голов, обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 1 сентября, проходит матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором играют «Ювентус» и «Рома».

Игра проходит в Турине на стадионе «Ювентус». Матч начался в 21:45.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе «Ромы» играет украинец Артем Довбик.

Серия А. 3-й тур, 1 сентября (обновляется)

Ювентус – Рома – 0:0

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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