В воскресенье, 1 сентября, проходит матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором играют «Ювентус» и «Рома».

Игра проходит в Турине на стадионе «Ювентус». Матч начался в 21:45.

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В стартовом составе «Ромы» играет украинец Артем Довбик.

Серия А. 3-й тур, 1 сентября (обновляется)

Ювентус – Рома – 0:0