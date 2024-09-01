Италия01 сентября 2024, 22:17 |
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Ювентус – Рома. Довбик против топ-клуба. Видео голов, обзор (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча 3-го тура Серии А
01 сентября 2024, 22:17 |
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В воскресенье, 1 сентября, проходит матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором играют «Ювентус» и «Рома».
Игра проходит в Турине на стадионе «Ювентус». Матч начался в 21:45.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В стартовом составе «Ромы» играет украинец Артем Довбик.
Серия А. 3-й тур, 1 сентября (обновляется)
Ювентус – Рома – 0:0
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