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Премьер-лига
Кривбасс
01.09.2024 18:00 – Матч прерван, 53’ 0 : 1
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 сентября 2024, 23:06 |
6711
1

Кривбасс – Шахтер – 0:1 (прерван). Тревога не дала доиграть. Видео гола

Смотрите самые интересные моменты матча 5-го тура УПЛ

01 сентября 2024, 23:06 |
6711
1
Кривбасс – Шахтер – 0:1 (прерван). Тревога не дала доиграть. Видео гола
УПЛ

В воскресенье, 1 сентября, в 18:00 стартовал матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играли «Кривбасс» и «Шахтер».

Команды играли на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Обслуживает матч арбитр Денис Шурман из Киева.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 50-й минуте матч был прерван. В Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. «Горняки» побеждали 1:0. Забил Тарас Степаненко.

Пресс-служба «Кривбасса» сообщила, что поединок сегодня, 1 сентября, не будет доигран. Матчи доиграют в одну из резервных дат в календаре УПЛ.

УПЛ. 5-й тур, 1 сентября. (прерван)

Кривбасс – Шахтер – 0:1
Гол: Степаненко, 40

ГОЛ! Степаненко, 40 мин, 0:1

События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Тарас Степаненко (Шахтер Донецк).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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aleks8-48
Грають восьма та дев'ята команди, а матч "центральний"???
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