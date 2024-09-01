Кривбасс – Шахтер – 0:1 (прерван). Тревога не дала доиграть. Видео гола
Смотрите самые интересные моменты матча 5-го тура УПЛ
В воскресенье, 1 сентября, в 18:00 стартовал матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играли «Кривбасс» и «Шахтер».
Команды играли на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Обслуживает матч арбитр Денис Шурман из Киева.
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На 50-й минуте матч был прерван. В Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. «Горняки» побеждали 1:0. Забил Тарас Степаненко.
Пресс-служба «Кривбасса» сообщила, что поединок сегодня, 1 сентября, не будет доигран. Матчи доиграют в одну из резервных дат в календаре УПЛ.
УПЛ. 5-й тур, 1 сентября. (прерван)
Кривбасс – Шахтер – 0:1
Гол: Степаненко, 40
ГОЛ! Степаненко, 40 мин, 0:1
🧡 Капітан відкриває рахунок у матчі 🆚 «Кривбас»!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 1, 2024
⚽️ Перший гол Тараса Степаненка в сезоні! #Shakhtar #КривбасШахтар pic.twitter.com/yH2kqYF4lu
События матча
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