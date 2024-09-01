У кого 8.1? Известна оценка Цыганкова за победный матч против Севильи

В воскресенье, 1 сентября, состоялся матч 4-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Севилья» и «Жирона».

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Игра прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Каталонский клуб благодаря голам Ивана Мартина и Абеля Руиса одержал убедительную победу со счетом 2:0.

Хавбек сборной Украины Виктор Цыганков вышел в стартовом составе «Жироны». Украинец отыграл первый тайм и был заменен. После завершения матча авторитетный портал SofaScore поставил украинцу оценку 6.7 балла.

Героем матча стал вратарь «Жироны» Пауло Гассанига, который отыграл на ноль и получил высокую оценку – 8.1

Оценки матча Севилья – Жирона