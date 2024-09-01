У кого 8.1? Известна оценка Цыганкова за победный матч против Севильи
Украинец отыграл первый тайм, а «Жирона» победила 2:0
В воскресенье, 1 сентября, состоялся матч 4-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Севилья» и «Жирона».
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Игра прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Каталонский клуб благодаря голам Ивана Мартина и Абеля Руиса одержал убедительную победу со счетом 2:0.
Хавбек сборной Украины Виктор Цыганков вышел в стартовом составе «Жироны». Украинец отыграл первый тайм и был заменен. После завершения матча авторитетный портал SofaScore поставил украинцу оценку 6.7 балла.
Героем матча стал вратарь «Жироны» Пауло Гассанига, который отыграл на ноль и получил высокую оценку – 8.1
Оценки матча Севилья – Жирона
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