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  4. У кого 8.1? Известна оценка Цыганкова за победный матч против Севильи
Испания
01 сентября 2024, 23:00 |
1122
0

У кого 8.1? Известна оценка Цыганкова за победный матч против Севильи

Украинец отыграл первый тайм, а «Жирона» победила 2:0

01 сентября 2024, 23:00 |
1122
0
У кого 8.1? Известна оценка Цыганкова за победный матч против Севильи
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В воскресенье, 1 сентября, состоялся матч 4-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Севилья» и «Жирона».

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Игра прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Каталонский клуб благодаря голам Ивана Мартина и Абеля Руиса одержал убедительную победу со счетом 2:0.

Хавбек сборной Украины Виктор Цыганков вышел в стартовом составе «Жироны». Украинец отыграл первый тайм и был заменен. После завершения матча авторитетный портал SofaScore поставил украинцу оценку 6.7 балла.

Героем матча стал вратарь «Жироны» Пауло Гассанига, который отыграл на ноль и получил высокую оценку – 8.1

Оценки матча Севилья – Жирона

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Пауло Гассанига SofaScore Севилья Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Севилья - Жирона оценки
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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