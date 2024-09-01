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  4. Киченок/Остапенко – Хаддад Майя/Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
01 сентября 2024, 14:29 |
112
0

Киченок/Остапенко – Хаддад Майя/Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда парного разряда на US Open

01 сентября 2024, 14:29 |
112
0
Киченок/Остапенко – Хаддад Майя/Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
https://sport.ua/news/699233-kichenok-ostapenko-mihalikova-nikols-smotret-onlayn-live-translyatsiya

31 августа украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису в женском парном разряде.

В третьем раунде украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против 12-й сеяного дуэта Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Лаура Зинемунд (Германия). Встреча состоится вторым запуском на корте №17 после матча Мухаммад/Уотсон – Синякова/Таунсенд. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Анна Данилина / Ирина Хромачева – Тереза Михалкова / Оливия Николлс.

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Людмила Киченок смотреть онлайн Алена Остапенко US Open 2024 Беатрис Хаддад Майя Лаура Зигемунд
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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