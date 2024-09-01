Киченок/Остапенко – Хаддад Майя/Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда парного разряда на US Open
31 августа украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису в женском парном разряде.
В третьем раунде украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против 12-й сеяного дуэта Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Лаура Зинемунд (Германия). Встреча состоится вторым запуском на корте №17 после матча Мухаммад/Уотсон – Синякова/Таунсенд. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 22:00 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Анна Данилина / Ирина Хромачева – Тереза Михалкова / Оливия Николлс.
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