ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал Мактоминея. Ман Юнайтед получил солидный чек

Итальянский Наполи официально объявил о подписании 27-летнего шотландского хавбека Скотта Мактоминея из английского Манчестер Юнайтед.

Сообщается, что контракт рассчитан до лета 2028 года. Сумма сделки составила 30 миллионов евро.

Мактоминей провел за красных дьяволов 254 матча, в которых отличился 29 голами и 8 ассистами. Скотт является воспитанником МЮ.

Ранее Наполи также объявил о подписании контракта с Ромелу Лукаку. Главным тренером неаполитанцев является Антонио Конте.

