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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал Мактоминея. Ман Юнайтед получил солидный чек
Италия
30 августа 2024, 22:33 |
278
0

ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал Мактоминея. Ман Юнайтед получил солидный чек

Скотт стал игроком итальянского клуба, соглашение рассчитано до лета 2028 года

30 августа 2024, 22:33 |
278
0
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал Мактоминея. Ман Юнайтед получил солидный чек
ФК Наполи. Скотт Мактоминей

Итальянский Наполи официально объявил о подписании 27-летнего шотландского хавбека Скотта Мактоминея из английского Манчестер Юнайтед.

Сообщается, что контракт рассчитан до лета 2028 года. Сумма сделки составила 30 миллионов евро.

Мактоминей провел за красных дьяволов 254 матча, в которых отличился 29 голами и 8 ассистами. Скотт является воспитанником МЮ.

Ранее Наполи также объявил о подписании контракта с Ромелу Лукаку. Главным тренером неаполитанцев является Антонио Конте.

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Скотт Мактоминей Наполи Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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