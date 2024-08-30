ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал Мактоминея. Ман Юнайтед получил солидный чек
Скотт стал игроком итальянского клуба, соглашение рассчитано до лета 2028 года
Итальянский Наполи официально объявил о подписании 27-летнего шотландского хавбека Скотта Мактоминея из английского Манчестер Юнайтед.
Сообщается, что контракт рассчитан до лета 2028 года. Сумма сделки составила 30 миллионов евро.
Мактоминей провел за красных дьяволов 254 матча, в которых отличился 29 голами и 8 ассистами. Скотт является воспитанником МЮ.
Ранее Наполи также объявил о подписании контракта с Ромелу Лукаку. Главным тренером неаполитанцев является Антонио Конте.
Scott is proud to be one of us!— Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 30, 2024
💙 #ProudToBeNapoli | #ForzaNapoliSempre | #WelcomeMcTominay pic.twitter.com/eBHjKa49ZO
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