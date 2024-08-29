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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал скандального нападающего Челси
Италия
29 августа 2024, 17:09 |
740
0

ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал скандального нападающего Челси

Ромелу Лукаку вернулся в Серию А

29 августа 2024, 17:09 |
740
0
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал скандального нападающего Челси
ФК Наполи. Ромелу Лукаку

Итальянский «Наполи» официально объявил о подписании бельгийского нападающего лондонского «Челси» Ромелу Лукаку.

Условия сотрудничества 31-летнего футболиста с неаполитанским клубом пока не известны, но ранее в СМИ распространяли информацию о 3-летнем контракте.

Сумма трансфера, по слухам, составляет 30 миллионов евро. Также в соглашении прописаны бонусы в размере еще 15 миллионов.

Последние 2 сезона Ромелу Лукаку также отыграл в чемпионате Италии: на правах аренды в «Интере» и «Роме». Бельгиец был ненужным «Челси» после скандального интервью, но «синие» не могли найти желающих оформить полноценный трансфер.

В кампании 2023/24 Ромелу Лукаку провел 47 матчей за «Рому», отметившись 21 голом и 4 ассистами.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Наполи
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