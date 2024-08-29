ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал скандального нападающего Челси
Ромелу Лукаку вернулся в Серию А
Итальянский «Наполи» официально объявил о подписании бельгийского нападающего лондонского «Челси» Ромелу Лукаку.
Условия сотрудничества 31-летнего футболиста с неаполитанским клубом пока не известны, но ранее в СМИ распространяли информацию о 3-летнем контракте.
Сумма трансфера, по слухам, составляет 30 миллионов евро. Также в соглашении прописаны бонусы в размере еще 15 миллионов.
Последние 2 сезона Ромелу Лукаку также отыграл в чемпионате Италии: на правах аренды в «Интере» и «Роме». Бельгиец был ненужным «Челси» после скандального интервью, но «синие» не могли найти желающих оформить полноценный трансфер.
В кампании 2023/24 Ромелу Лукаку провел 47 матчей за «Рому», отметившись 21 голом и 4 ассистами.
Romelu is proud to be one of us!— Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 29, 2024
💙 #ProudToBeNapoli | #ForzaNapoliSempre | #WelcomeLukaku pic.twitter.com/Z4R4x4LVkz
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