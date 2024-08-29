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Англия
29 августа 2024, 03:41 | Обновлено 29 августа 2024, 04:18
319
0

Решение УЕФА поставило Челси в сложное положение. Что случилось?

Клуб АПЛ столкнулся с проблемой соблюдения финансовых правил УЕФА

29 августа 2024, 03:41 | Обновлено 29 августа 2024, 04:18
319
0
Решение УЕФА поставило Челси в сложное положение. Что случилось?
ФК Челси

Английский клуб «Челси» столкнулся с серьезными проблемами по вопросу соответствия финансовым правилам УЕФА.

Команда Премьер-лиги оказалась в сложном положении после того, как УЕФА, европейский руководящий орган, подтвердил, что не позволяет клубам регистрировать доход от продажи активов дочерним компаниям.

В то же время Премьер-лига еще не закрыла лазейки, которые позволили «Челси», клубу Тодда Боэли, зарегистрировать продажу двух отелей дочерней компании за 76,5 млн фунтов стерлингов и продать женскую команду материнской компании клуба.

УЕФА подтвердила, что ее правила не позволяют клубам регистрировать доход от продажи активов дочерним компаниям, но подчеркнула, что все случаи должны оцениваться индивидуально независимой комиссией. Такие сделки также запрещены Английской футбольной лигой для клубов Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2.

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УЕФА Челси финансы финансовый фейр-плей Тодд Боэли
Николай Степанов Источник: The Times
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