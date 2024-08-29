Решение УЕФА поставило Челси в сложное положение. Что случилось?
Клуб АПЛ столкнулся с проблемой соблюдения финансовых правил УЕФА
Английский клуб «Челси» столкнулся с серьезными проблемами по вопросу соответствия финансовым правилам УЕФА.
Команда Премьер-лиги оказалась в сложном положении после того, как УЕФА, европейский руководящий орган, подтвердил, что не позволяет клубам регистрировать доход от продажи активов дочерним компаниям.
В то же время Премьер-лига еще не закрыла лазейки, которые позволили «Челси», клубу Тодда Боэли, зарегистрировать продажу двух отелей дочерней компании за 76,5 млн фунтов стерлингов и продать женскую команду материнской компании клуба.
УЕФА подтвердила, что ее правила не позволяют клубам регистрировать доход от продажи активов дочерним компаниям, но подчеркнула, что все случаи должны оцениваться индивидуально независимой комиссией. Такие сделки также запрещены Английской футбольной лигой для клубов Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2.
Chelsea are facing a challenge to comply with Uefa’s financial rules after the European governing body confirmed that it does not allow clubs to register income from selling assets to sister companies— Times Sport (@TimesSport) August 28, 2024
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