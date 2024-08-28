Гарри Кейн оценил своих новых одноклубников

Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился своим мнением о двух новых игроках мюнхенского клуба – полузащитнике Жоау Пальинье и нападающем Майкле Олисе:

«Я думаю, они очень подходят нашей системе. Пальинья – просто зверь в качестве опорного полузащитника. Я много раз играл против него. Способность Олисе обращаться с мячом просто фантастическая. Как он двигается, как проходит мимо игроков – он на очень высоком уровне. И он еще очень молод, так что впереди еще много улучшений».

Майкл Олисе перешел в «Баварию» из «Кристал Пэлас» за 53 миллиона евро, а Жоау Пальинья – из «Фулхэма» за 51 миллион евро летом 2024 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость обоих игроков по 55 миллионам евро.

22-летний французский вингер в сезоне 2023/24 провел за «Кристал Пэлас» в АПЛ 19 игр, в которых забил 10 голов. А 29-летний португалец сыграл за «Фулхэм» в 33 матчах, забив 4 гола.