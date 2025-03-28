Бавария готова судиться со сборной Канады из-за травмы защитника

Бавария неприятно удивлена отношением сборной Канады к защитнику Альфонсо Дэвису, который получил тяжелую травму колена и выбыл до конца сезона.

Мюнхенский клуб шокирован тем, что Дэвиса выпустили на поле в матче против США, хотя было известно, что у футболиста были проблемы с коленом.

Дэвис усугубил травму и был заменен через 12 минут после старта встречи.

«Я не знаю, как объяснить, что тренер сборной выпускает очевидно травмированного игрока на поле после 12-часового перелета. Это просто немыслимое нарушение всех медицинских протоколов», – сказал исполнительный директор Баварии Ян-Кристиан Дрезен.

Сообщается, что мюнхенский клуб рассматривает возможность судебных разбирательств с требованием выплаты компенсации.