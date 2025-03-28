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Германия
28 марта 2025, 17:28 | Обновлено 28 марта 2025, 17:41
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Бавария готова судиться со сборной Канады из-за травмы защитника

Мюнхенский клуб шокирован отношением к Дэвису

28 марта 2025, 17:28 | Обновлено 28 марта 2025, 17:41
441
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Бавария готова судиться со сборной Канады из-за травмы защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Дэвис

Бавария неприятно удивлена отношением сборной Канады к защитнику Альфонсо Дэвису, который получил тяжелую травму колена и выбыл до конца сезона.

Мюнхенский клуб шокирован тем, что Дэвиса выпустили на поле в матче против США, хотя было известно, что у футболиста были проблемы с коленом.

Дэвис усугубил травму и был заменен через 12 минут после старта встречи.

«Я не знаю, как объяснить, что тренер сборной выпускает очевидно травмированного игрока на поле после 12-часового перелета. Это просто немыслимое нарушение всех медицинских протоколов», – сказал исполнительный директор Баварии Ян-Кристиан Дрезен.

Сообщается, что мюнхенский клуб рассматривает возможность судебных разбирательств с требованием выплаты компенсации.

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Альфонсо Дэвис сборная Канады по футболу Бавария Бундеслига Ян-Кристиан Дрезен
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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