Бавария готова судиться со сборной Канады из-за травмы защитника
Мюнхенский клуб шокирован отношением к Дэвису
Бавария неприятно удивлена отношением сборной Канады к защитнику Альфонсо Дэвису, который получил тяжелую травму колена и выбыл до конца сезона.
Мюнхенский клуб шокирован тем, что Дэвиса выпустили на поле в матче против США, хотя было известно, что у футболиста были проблемы с коленом.
Дэвис усугубил травму и был заменен через 12 минут после старта встречи.
«Я не знаю, как объяснить, что тренер сборной выпускает очевидно травмированного игрока на поле после 12-часового перелета. Это просто немыслимое нарушение всех медицинских протоколов», – сказал исполнительный директор Баварии Ян-Кристиан Дрезен.
Сообщается, что мюнхенский клуб рассматривает возможность судебных разбирательств с требованием выплаты компенсации.
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