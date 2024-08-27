Англия27 августа 2024, 16:10 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Арсенала перебрался в Порту
Виейра вернулся в Португалию
27 августа 2024, 16:10 |
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Клуб Порту объявил о подписании центрального полузащитника Арсенала Фабиу Виейры. Игрок переходит на правах годичной аренды с возможностью выкупа.
24-летний футболист не входит в планы наставника Микеля Артеты. В минувшем сезоне португальский футболист провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
В 2022 году Виейра перебрался в Арсенал именно из Порту.
Fábio Vieira just landed 💙🐉— FC Porto (@FCPorto) August 27, 2024
“This is it, this is happening”#InvictosdeCoração pic.twitter.com/HJZEHHUfiF
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