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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Арсенала перебрался в Порту
Англия
27 августа 2024, 16:10 |
217
0

ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Арсенала перебрался в Порту

Виейра вернулся в Португалию

27 августа 2024, 16:10 |
217
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Арсенала перебрался в Порту
ФК Порту

Клуб Порту объявил о подписании центрального полузащитника Арсенала Фабиу Виейры. Игрок переходит на правах годичной аренды с возможностью выкупа.

24-летний футболист не входит в планы наставника Микеля Артеты. В минувшем сезоне португальский футболист провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

В 2022 году Виейра перебрался в Арсенал именно из Порту.

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Иван Зинченко Источник: ФК Порту
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