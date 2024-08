ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Арсенала перебрался в Порту

Клуб Порту объявил о подписании центрального полузащитника Арсенала Фабиу Виейры. Игрок переходит на правах годичной аренды с возможностью выкупа.

24-летний футболист не входит в планы наставника Микеля Артеты. В минувшем сезоне португальский футболист провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

В 2022 году Виейра перебрался в Арсенал именно из Порту.

Fábio Vieira just landed 💙🐉

“This is it, this is happening”#InvictosdeCoração pic.twitter.com/HJZEHHUfiF