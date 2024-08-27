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Украина. Премьер лига
27 августа 2024, 16:11 | Обновлено 27 августа 2024, 16:12
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Цифры и факты. Важнейшие события 4-го тура УПЛ

Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе

27 августа 2024, 16:11 | Обновлено 27 августа 2024, 16:12
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Цифры и факты. Важнейшие события 4-го тура УПЛ
ФК Шахтер

Наиболее важные цифры 4-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Александрия», выигравшая с учетом предыдущего сезона 4-й матч кряду (мячи 11-4), празднует 70-ю викторию в родных стенах.

Черно-желто-зеленые одерживают 10-ю волевую победу в элитном дивизионе, при этом впервые отыграв фору в два гола.

Александр Филиппов становится третьим футболистом александрийцев после Станислава Кулиша и Сергея Старенького, сделавшим хет-трик в УПЛ, и третьим игроком после Олега Ящука и Андрея Тотовицого, сумевшим забить три мяча «Шахтеру» в одном матче.

Александр Филиппов, 5-й раз поразивший ворота горняков (3 мяча – за «Александрию», по 1 – за «Десну» и «Днепр-1»), становится автором 30-гола черно-желто-зеленых в баталиях с оранжево-черными.

50-й матч на тренерском посту в чемпионатах Украины проводит Руслан Ротань (+14=21-15, 57-59).

«Шахтер» впервые терпит поражение в УПЛ, имея фору в два мяча.

«Полесье» одерживает свою самую крупную победу в элитном дивизионе, а «Оболонь» терпит самое крупное поражение в гостях.

Житомиряне обновляют три личных рекорда, продлив беспроигрышную серию в родных стенах до 6 матчей (+4=2), а общую и домашнюю голевые – до 8.

Александр Назаренко становится автором первого хет-трика «Полесья» (в 33-й игре). При этом второй его мяч, оказывается 50-м, пропущенным «пивоварами» в чемпионатах Украины.

ФК Полесье. Александр Назаренко

Алексей Гуцуляк поражает ворота 20-го клуба УПЛ.

«Оболонь», зарабатывает 3-ю «баранку» кряду, как в общем (мячи 0-10), так и в гостях (мячи 1-9).

Подопечные Валерия Иващенко терпят 10-е поражение на чужих полях.

«Пивовары» поднимают планку двух личных антирекордов, пропуская 6 игр подряд и обходясь без побед на выезде – 12 (=5-7)

«Оболонь», которая провела 20-й безголевой матч в УПЛ, продлевает свою серию без забитых мячей до 293 минут.

«Рух» 3-й раз подряд берет верх над «Зарей» в родных стенах (мячи 8-2).

Рекордная домашняя голевая серия желто-черных достигает 8 игр.

«Заря» становится вторым клубом после запорожского «Металлурга», потерпевшим 70 крупных поражений в чемпионатах Украины, и 4-м, проигравшим с крупным счетом 45 матчей в гостях.

«Кривбасс» прерывает свою безничейную серию, которая составила 9 игр (+5-4). Последний раз подопечные Юрия Вернидуба подписывали мировую 13 апреля 2024 года – 1:1 в гостях с «Рухом».

Олег Кожушко забивает 10-й мяч в УПЛ в рядах бело-красно-черных.

«Ингулец» повторяет личный рекорд, 3-й раз подряд поделив очки с соперниками.

Василий Кобин проводит 30-й матч на тренерском посту в чемпионатах Украины (+4=11-15, 21-48).

«Верес» с 7-й попытки впервые берет верх над «Колосом».

Владислав Шарай становится автором первого гола ровенчан во встречах с ковалевцами – на 294-й минуте, а также 200-го гола красно-черных в элитном дивизионе.

«Верес» проводит 20-й сухой матч в гостях.

«Колос» терпит 30-е поражение на своем поле.

Подопечные Александра Поздеева обновляют личный антирекорд, продлив домашнюю безвыигрышную серию до 9 матчей (=3-6).

Ковалевцы обходятся без голов 3 встречи подряд (273 минуты).

«Левый берег» празднует премьерную викторию в УПЛ (в 4-й игре).

Андрей Якимив становится автором первого гола левобережцев в элитном дивизионе - на 299-й минуте, начиная с дебюта. Больше времени на премьерный мяч понадобилось только двум клубам - «Прикарпатью» (535 минут) и «Борисфену» (428).

Андрей Якимив забивает в чемпионатах Украины после паузы в 7 лет 41 день. Единственный до сего времени раз он поражал ворота соперников 16 июля 2017 года в гостевом поединке каменской «Стали», чьи ряды он тогда защищал, с «Зарей» (1:0).

«Черноморец» терпит 6-е кряду поражение на чужих полях (мячи 0-10).

Безничейная серия «моряков» достигает 17 игр (+3-14).

Одесситы пропускают в гостях 16 матчей подряд, а не забивают – 6 (540 минут).

ЛНЗ обновляет два клубных рекорда, продлив общую безничейную серию до 11 игр (+8-3), а домашнюю - до 9 (+6-3).

1-й матч в чемпионатах Украины проводят Винисиус Тобиас («Шахтер»), Жоау Нету («Черноморец»), Джерри Йока («Полесье»), Шота Ноникашвили (ЛНЗ) и Данила Слива («Рух»).

В 5-м для себя клубе элитного дивизиона дебютируют Артур Авагимян (ЛНЗ) и Владислав Шаповал («Левый берег»), в 4-м – Роман Мысак («Колос»), Иван Петряк («Черноморец») и Владислав Семотюк («Рух»), во 2-м – Дмитрий Семенов («Левый берег») и Денис Теслюк («Оболонь»).

35-й мяч в УПЛ забивает Алексей Гуцуляк, 15-й – Александр Назаренко (второй в ворота «Оболони»), 1-й - Александр Пятов (в 4-й игре).

В 4-й команде элиты открывает голевой счет Александр Филиппов («Александрия»), во 2-й – Андрей Якимив («Левій берег»).

5-й пенальти из 5 реализовывает Александр Филиппов.

Никита Турбаевский выигрывает 3-ю пенальтийскую дуэль из 8.

Александр Филиппов становится автором первого хет-трика сезона-2024/25, а Артем Шабанов, совершивший 2-й «самострел» в карьере, – первого автогола.

ФК Александрия. Александр Филиппов

1-й сухой матч в чемпионатах Украины проволит Максим Механив (в 4-й игре).

4-ю красную карточку в УПЛ зарабатывает Максим Грысьо, 1-ю – Клайвер Габриел (в 4-м матче).

40-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Славянска Александр Омельченко, 1-й – рефери из Канева Евгений Цыбулько.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
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цифры и факты
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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