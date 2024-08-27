Кубок Украины. Жеребьевка 1/8 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 августа в 12:00 начнется жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. На этой стадии стартуют 16 команд (8 победителей прошлого раунда и топ-8 команд УПЛ по итогам минувшего сезона.

Победителями прошлого этапа стали Заря, Пробой, Виктория, Оболонь, Буковина, Карпаты, Верес, ЮКСА.

Плюс лучшие по рейтингу клубы УПЛ – Шахтер, Динамо, Кривбасс, Полесье, Рух, ЛНЗ, Александрия, Ворскла.

Базовый день для матчей 1/8 финала – 30 октября. УАФ пока не объявила дату жеребьевки.

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины (плеер будет добавлен позже)