Кубок Украины27 августа 2024, 16:48 |
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Кубок Украины. Жеребьевка 1/8 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жеребьевка пройдет 28 августа
27 августа 2024, 16:48 |
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28 августа в 12:00 начнется жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. На этой стадии стартуют 16 команд (8 победителей прошлого раунда и топ-8 команд УПЛ по итогам минувшего сезона.
Победителями прошлого этапа стали Заря, Пробой, Виктория, Оболонь, Буковина, Карпаты, Верес, ЮКСА.
Плюс лучшие по рейтингу клубы УПЛ – Шахтер, Динамо, Кривбасс, Полесье, Рух, ЛНЗ, Александрия, Ворскла.
Базовый день для матчей 1/8 финала – 30 октября. УАФ пока не объявила дату жеребьевки.
Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины (плеер будет добавлен позже)
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