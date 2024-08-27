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Кубок Украины
27 августа 2024, 16:48 |
1175
0

Кубок Украины. Жеребьевка 1/8 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жеребьевка пройдет 28 августа

27 августа 2024, 16:48 |
1175
0
Кубок Украины. Жеребьевка 1/8 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

28 августа в 12:00 начнется жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. На этой стадии стартуют 16 команд (8 победителей прошлого раунда и топ-8 команд УПЛ по итогам минувшего сезона.

Победителями прошлого этапа стали Заря, Пробой, Виктория, Оболонь, Буковина, Карпаты, Верес, ЮКСА.

Плюс лучшие по рейтингу клубы УПЛ – Шахтер, Динамо, Кривбасс, Полесье, Рух, ЛНЗ, Александрия, Ворскла.

Базовый день для матчей 1/8 финала – 30 октября. УАФ пока не объявила дату жеребьевки.

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины (плеер будет добавлен позже)

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Заря Луганск Верес Ровно Виктория Сумы Буковина Черновцы Александрия Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Рух Львов ЛНЗ Черкассы ЮКСА Тарасовка Пробой Городенка смотреть онлайн
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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