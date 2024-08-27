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  4. Верес остался без двух игроков на матч УПЛ: травма и перевод в команду U-19
Украина. Премьер лига
27 августа 2024, 17:33 |
214
0

Верес остался без двух игроков на матч УПЛ: травма и перевод в команду U-19

Морозко и Годя команде не помогут

27 августа 2024, 17:33 |
214
0
Верес остался без двух игроков на матч УПЛ: травма и перевод в команду U-19

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Вереса» 28 августа начнут подготовку к календарному поединку 5 тура чемпионата УПЛ с «Левым берегом».

По имеющимся данным в этом матче ровенчанам не поможет из-за травмы правый защитник Евгений Морозко. Его возвращение в строй ожидается после сентябрьской международной паузы, вызванной матчами сборных.

А вот полузащитник Дмитрий Годю, который на старте текущего сезона неизменно входил в заявку «Верес» в календарных поединках, отправлен в молодежный состав (U-19). Скорее всего, чтобы он имел необходимую игровую практику.

Противостояние с Левым берегом состоится в Ровно 1 сентября.

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Верес Ровно инсайд Евгений Морозко Дмитрий Годя Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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