Саленко рассказал, в чем проблемы у Ваната на старте сезона
Экс-форвард «Динамо» – об игре нападающего киевской команды
Бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Саленко рассказал, кем остался доволен после первой игры столичной команды с «РБ Зальцбург» в плей-офф Лиги чемпионов и что не так с форвардом Владиславом Ванатом.
– К кому из динамовцев после первого поединка с «Зальцбургом» у вас не было претензий?
– Только к Бущану. Что касается других... Как говорил Лобановский, претензии есть ко всем и к каждому в отдельности.
– Почему Ванат на старте этого сезона играет не очень результативно?
– Дело в том, против кого играет «Динамо». В чемпионате Украины Ванату проще получить пространство и передачу в свободную зону. Одноклубникам нужно использовать его козырь - скорость. Однако, в матчах с более классными командами делать это труднее, и даже в квалификации Лиги чемпионов Ванат очень часто не получает мяч, когда это необходимо, и не имеет возможности разогнаться, – поделился мнением Саленко.
Ранее Олег Саленко рассказал, что поможет команде в игре с «Зальцбургом».
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