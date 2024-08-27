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Украина. Первая лига
27 августа 2024, 16:18 | Обновлено 27 августа 2024, 16:27
822
0

Саленко рассказал, в чем проблемы у Ваната на старте сезона

Экс-форвард «Динамо» – об игре нападающего киевской команды

27 августа 2024, 16:18 | Обновлено 27 августа 2024, 16:27
822
0
Саленко рассказал, в чем проблемы у Ваната на старте сезона
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Саленко рассказал, кем остался доволен после первой игры столичной команды с «РБ Зальцбург» в плей-офф Лиги чемпионов и что не так с форвардом Владиславом Ванатом.

– К кому из динамовцев после первого поединка с «Зальцбургом» у вас не было претензий?

– Только к Бущану. Что касается других... Как говорил Лобановский, претензии есть ко всем и к каждому в отдельности.

– Почему Ванат на старте этого сезона играет не очень результативно?

– Дело в том, против кого играет «Динамо». В чемпионате Украины Ванату проще получить пространство и передачу в свободную зону. Одноклубникам нужно использовать его козырь - скорость. Однако, в матчах с более классными командами делать это труднее, и даже в квалификации Лиги чемпионов Ванат очень часто не получает мяч, когда это необходимо, и не имеет возможности разогнаться, – поделился мнением Саленко.

Ранее Олег Саленко рассказал, что поможет команде в игре с «Зальцбургом».

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Олег Саленко Владислав Ванат Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: Footboom
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