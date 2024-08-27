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Лига чемпионов
27 августа 2024, 15:42 | Обновлено 27 августа 2024, 15:45
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0

Экс-форвард Динамо рассказал, что поможет команде в игре с Зальцбургом

Олег Саленко – о второй встрече команд

27 августа 2024, 15:42 | Обновлено 27 августа 2024, 15:45
401
0
Экс-форвард Динамо рассказал, что поможет команде в игре с Зальцбургом
Twitter. Олег Саленко

Бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Саленко рассказал, чего ждет от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024/2025 против австрийского «РБ Зальцбург».

– Как начать игру в Австрии против «Зальцбурга»? Отрицательную разницу в два гола надо как-то ликвидировать...

– 10-15 первых минут на поле развернется битва за контроль над мячом. И динамовцам важно ее не проиграть. Важно также не раскрываться слишком на старте поединка, однако, настойчиво искать дыру в обороне «Зальцбурга».

Надеюсь увидеть на поле Бражко - здорового, а не такого, который вышел против австрийцев в Люблине... Считаю, что его дальние удары пригодятся «Динамо». Бражко умеет бить издалека – один такой точный выстрел, и все может измениться. Вера в общий успех «Динамо», конечно, есть, потому что «Зальцбург» – это же не «Барселона». Интересно, что футболисты австрийской команды после первого поединка только и делают, что рассказывают, какое «Динамо» слабое... Будет неплохо, если они в это действительно верят и, таким образом, расслабятся, – рассказал Саленко.

Матч «Зальцбург» – «Динамо» состоится 27 августа, начало – в 22:00 по Киеву.

Ранее Олег Саленко признался, что австрийцы его удивили в первой игре.

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Динамо Киев Олег Саленко РБ Зальцбург Лига чемпионов РБ Зальцбург - Динамо
Юрій Остроумов Источник: Footboom
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