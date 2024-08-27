Саленко рассказал, что нужно Динамо для победы над РБ Зальцбург

Экс-нападающий киевского «Динамо» Олег Саленко поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024/25 против австрийского «РБ Зальцбург».

– Хочется, конечно, чтобы наша команда попала в групповой раунд Лиги чемпионов, но решить эту задачу будет сложно. Как и в противостоянии с «Рейнджерс», нам нужно везение. Кроме того, «Динамо» необходимо продемонстрировать более скоростной футбол и лучшую реализацию.

Что касается состава, то сейчас трудно угадать, кто выйдет на игру. Но, по моему мнению, в «старте» должны быть молодые исполнители, а более опытные помогут, когда выйдут на замену во второй половине поединка. Повторюсь, с первых минут необходима максимальная скорость.

– «Зальцбург» смог чем-то удивить вас?

– Да. Я увидел в составе этой команды очень много молодых футболистов, которые старательно цепляются за мяч, достаточно наглые, и имеют безграничное желание биться за каждый квадратный сантиметр. От еще больших неприятностей в Люблине нас спас Бущан, могло быть и хуже... К сожалению, «Динамо» так и не решило самую болезненную проблему прошлого сезона — игру в обороне.

– То есть, с таким составом «Динамо» в Лиге чемпионов нечего делать?

– Туда надо пробиваться. В Австрии нужно играть на победу, – сказал Саленко.

Матч «РБ Зальцбург» – «Динамо» Киев состоится 27 августа в 22:00 по киевскому времени. В первом матче в польском городе Люблин победу одержала австрийская команда (2:0).