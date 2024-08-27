ATP27 августа 2024, 16:58 | Обновлено 27 августа 2024, 17:01
349
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Первая ракетка Украины вышел во 2-й круг челленджера в Китае
Урсу обыграл Аджита Раи
27 августа 2024, 16:58 | Обновлено 27 августа 2024, 17:01
349
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Украинский теннисист Вадим Урсу (№304 АТР) преодолел первый раунд челленджера в китайском Чжанцзягане.
Украинец выяснил отношения с представителем Новой Зеландии Аджитом Раи (№510 АТР) и одержал победу в двух сетах.
ATP Challenger Tour. Чжанцзяган. Первый раунд
Вадим Урсу (Украина) – Аджит Рай (Новая Зеландия, Q) – 6:2, 7:5.
Далее по сетке турнира Урсу ждет встреча с японцем Ясутаке Учиямой.
Ранее, напомним, сообщалось, что Вадим Урсу дебютировал в статусе первой ракетки Украины.
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