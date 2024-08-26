Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рейтинг ATP. Урсу дебютировал в статусе первой ракетки Украины
ATP
26 августа 2024, 11:48 |
362
1

Рейтинг ATP. Урсу дебютировал в статусе первой ракетки Украины

Алекс Микельсен дебютировал в первой полусотне

26 августа 2024, 11:48 |
362
1
Рейтинг ATP. Урсу дебютировал в статусе первой ракетки Украины
ITF. Вадим Урсу

На прошлой неделе мужчины сыграли на хардовом турнире ATP 250 в Уинстон-Сейлеме, США.

Победитель Лоренцо Сонего вернулся в топ-50, финалист Алекс Микельсен дебютировал в первой полусотне.

В первой десятке обошлось без изменений.

Топ-10 рейтинга ATP

Вадим Урсу дебютировал в статусе первой ракетки Украины, он опередил Илью Марченко. В топ-300 украинцев так и не появилось.

Урсу стал 9-м теннисистом, возглавлявшим украинский мужской рейтинг. Ранее, первыми ракетками Украины становились: Дмитрий Поляков, Андрей Медведев, Орест Терещук, Сергей Стаховский, Александр Долгополов, Илья Марченко, Виталий Сачко и Алексей Крутых.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионской гонке также без изменений.

Чемпионская гонка ATP

По теме:
Два национальных рекорда, скандальный Синнер и большой шанс украинок
ВИДЕО. Один из главных фаворитов US Open повредил лодыжку на тренировке
ВИДЕО. Финал турнира ATP в Уинстон-Сейлеме едва не завершился досрочно
Илья Марченко рейтинг ATP Вадим Урсу Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Владислав Орлов Виталий Сачко Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Лоренцо Сонего Алекс Микельсен
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леоненко назвал защитника Шахтера, который играет только из-за лимита
Футбол | 25 августа 2024, 14:50 10
Леоненко назвал защитника Шахтера, который играет только из-за лимита
Леоненко назвал защитника Шахтера, который играет только из-за лимита

Специалист продолжает критиковать игроков «оранжево-черных»

Стала известна оценка Довбика за фиаско Ромы в Серии А на Стадио Олимпико
Футбол | 26 августа 2024, 00:20 7
Стала известна оценка Довбика за фиаско Ромы в Серии А на Стадио Олимпико
Стала известна оценка Довбика за фиаско Ромы в Серии А на Стадио Олимпико

«Рома» неожиданно проиграла «Эмполи»

Украинки получили соперниц в парном разряде US Open
Теннис | 25.08.2024, 23:47
Украинки получили соперниц в парном разряде US Open
Украинки получили соперниц в парном разряде US Open
Триумф в Португалии. Украина переиграла чемпионов мира и Европы по футзалу
Футзал | 25.08.2024, 21:53
Триумф в Португалии. Украина переиграла чемпионов мира и Европы по футзалу
Триумф в Португалии. Украина переиграла чемпионов мира и Европы по футзалу
ФОТО. Панк Мудрик презентовал третий комплект формы Челси на сезон 2024/25
Футбол | 26.08.2024, 11:12
ФОТО. Панк Мудрик презентовал третий комплект формы Челси на сезон 2024/25
ФОТО. Панк Мудрик презентовал третий комплект формы Челси на сезон 2024/25
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
іo іoc
біда
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик сделал неожиданный подарок Зеленскому. Он отобрал его у Фьюри
Усик сделал неожиданный подарок Зеленскому. Он отобрал его у Фьюри
25.08.2024, 00:01 6
Бокс
ВИДЕО. Мейвезер вернулся на ринг. Флойд провел реванш с внуком мафиози
ВИДЕО. Мейвезер вернулся на ринг. Флойд провел реванш с внуком мафиози
25.08.2024, 12:12
Бокс
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
25.08.2024, 01:11
Бокс
«Он хороший кипер, но...» Перес отреагировал на неожиданное решение Лунина
«Он хороший кипер, но...» Перес отреагировал на неожиданное решение Лунина
25.08.2024, 00:44 2
Футбол
У кого 9.8? Известна оценка Мудрика за матч Челси с восемью голами в АПЛ
У кого 9.8? Известна оценка Мудрика за матч Челси с восемью голами в АПЛ
25.08.2024, 18:57 17
Футбол
Пушич прокомментировал провальный матч Шахтера против Александрии
Пушич прокомментировал провальный матч Шахтера против Александрии
24.08.2024, 15:18 32
Футбол
Хет-трик Мадуэке. Челси выиграл у Вулвз фееричный матч с 8 голами
Хет-трик Мадуэке. Челси выиграл у Вулвз фееричный матч с 8 голами
25.08.2024, 18:05 73
Футбол
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
25.08.2024, 07:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем