Рейтинг ATP. Урсу дебютировал в статусе первой ракетки Украины

На прошлой неделе мужчины сыграли на хардовом турнире ATP 250 в Уинстон-Сейлеме, США.

Победитель Лоренцо Сонего вернулся в топ-50, финалист Алекс Микельсен дебютировал в первой полусотне.

В первой десятке обошлось без изменений.

Топ-10 рейтинга ATP

Вадим Урсу дебютировал в статусе первой ракетки Украины, он опередил Илью Марченко. В топ-300 украинцев так и не появилось.

Урсу стал 9-м теннисистом, возглавлявшим украинский мужской рейтинг. Ранее, первыми ракетками Украины становились: Дмитрий Поляков, Андрей Медведев, Орест Терещук, Сергей Стаховский, Александр Долгополов, Илья Марченко, Виталий Сачко и Алексей Крутых.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионской гонке также без изменений.

Чемпионская гонка ATP