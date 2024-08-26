Рейтинг ATP. Урсу дебютировал в статусе первой ракетки Украины
Алекс Микельсен дебютировал в первой полусотне
На прошлой неделе мужчины сыграли на хардовом турнире ATP 250 в Уинстон-Сейлеме, США.
Победитель Лоренцо Сонего вернулся в топ-50, финалист Алекс Микельсен дебютировал в первой полусотне.
В первой десятке обошлось без изменений.
Топ-10 рейтинга ATP
Вадим Урсу дебютировал в статусе первой ракетки Украины, он опередил Илью Марченко. В топ-300 украинцев так и не появилось.
Урсу стал 9-м теннисистом, возглавлявшим украинский мужской рейтинг. Ранее, первыми ракетками Украины становились: Дмитрий Поляков, Андрей Медведев, Орест Терещук, Сергей Стаховский, Александр Долгополов, Илья Марченко, Виталий Сачко и Алексей Крутых.
Десять лучших украинцев в рейтинге ATP
В Чемпионской гонке также без изменений.
Чемпионская гонка ATP
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