Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У кого 9.8? Известна оценка Мудрика за матч Челси с восемью голами в АПЛ
Англия
25 августа 2024, 18:57 |
2993
3

У кого 9.8? Известна оценка Мудрика за матч Челси с восемью голами в АПЛ

«Пенсионеры» разгромили «Вулверхэмптон» со счетом 6:2

25 августа 2024, 18:57 |
2993
3
У кого 9.8? Известна оценка Мудрика за матч Челси с восемью голами в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В воскресенье, 25 августа, состоялся матч 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Вулверхэмптон» и «Челси».

Игра прошла в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью». Гости разгромили соперника со счетом 6:2.

За «Челси», впервые в этом сезоне в основе, сыграл вингер Михаил Мудрик. Украинец провел на поле первый тайм и был заменен. За свое выступление Мудрик от авторитетного статистического портала WhoScored получил оценку 6.1.

Героем матча стал Нони Мадуэке, который оформил хет-трик и получил оценку 9.8. Высокую оценку также получил Коул Палмер – 9.4, он отдал три результативные передачи.

Оценки матча Вулверхэмптон – Челси

​​​​

По теме:
Известна оценка Забарного за матч чемпионата Англии против Ньюкасла
Ливерпуль – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Хет-трик Мадуэке. Челси выиграл у Вулвз фееричный матч с 8 голами
WhoScored Нони Мадуэке Коул Палмер оценки Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Вулверхэмптон - Челси
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
Бокс | 25 августа 2024, 01:11 0
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа

Украинец убежден, что Джошуа победит в этом бою

Рух – Заря – 3:0. Львовяне не оставили шансов луганчанам. Видеообзор
Футбол | 25 августа 2024, 18:22 0
Рух – Заря – 3:0. Львовяне не оставили шансов луганчанам. Видеообзор
Рух – Заря – 3:0. Львовяне не оставили шансов луганчанам. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча 4-го тура УПЛ

Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
Бокс | 25.08.2024, 07:32
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
ЛЕОНЕНКО: «Судаков – слаб, нужно было «втюхать» его Наполи за 40 млн»
Футбол | 25.08.2024, 15:40
ЛЕОНЕНКО: «Судаков – слаб, нужно было «втюхать» его Наполи за 40 млн»
ЛЕОНЕНКО: «Судаков – слаб, нужно было «втюхать» его Наполи за 40 млн»
Фиаско Шахтера, Карпаты выиграли Суперкубок, Усик подарил пояс WBC
Другие виды | 25.08.2024, 06:48
Фиаско Шахтера, Карпаты выиграли Суперкубок, Усик подарил пояс WBC
Фиаско Шахтера, Карпаты выиграли Суперкубок, Усик подарил пояс WBC
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Скоро можна буде з таких руконогих гравців команду зробити: Лунін, Судаков, МУДРИК...далі буде.
Ответить
+7
Boodya
Стабільно безрезультатний Мудрик
Ответить
0
DK1961
Скоро спорт уа будет писать, сколько регбист отжался в зале и какой дурацкий костюм он мешком на себя нацепил. Больше писать будет не о чем, за неимением (и неумением) результативных действий на поле.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард сборной Украины вернулся в Зарю
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард сборной Украины вернулся в Зарю
23.08.2024, 17:06 4
Футбол
Экс-форвард Шахтера, которому жена изменила с пастором, нашел клуб в Турции
Экс-форвард Шахтера, которому жена изменила с пастором, нашел клуб в Турции
23.08.2024, 18:33 7
Футбол
Не Буффон, не Касильяс. Назван лучший голкипер в истории футбола
Не Буффон, не Касильяс. Назван лучший голкипер в истории футбола
25.08.2024, 07:05 26
Футбол
Известный украинский боксер странно высказался о флаге Украины
Известный украинский боксер странно высказался о флаге Украины
24.08.2024, 08:46 57
Бокс
Усик сделал неожиданный подарок Зеленскому. Он отобрал его у Фьюри
Усик сделал неожиданный подарок Зеленскому. Он отобрал его у Фьюри
25.08.2024, 00:01 6
Бокс
Он получил вызов. Экс-кипер Украины U-21 сменил футбольное гражданство
Он получил вызов. Экс-кипер Украины U-21 сменил футбольное гражданство
23.08.2024, 19:17 2
Футбол
Украина разгромила Кубу в турнире по футзалу. Впереди – финал с Португалией
Украина разгромила Кубу в турнире по футзалу. Впереди – финал с Португалией
23.08.2024, 23:59 6
Футзал
«Единственный, кто может его победить – это...» Беллью высказался об Усике
«Единственный, кто может его победить – это...» Беллью высказался об Усике
25.08.2024, 01:48
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем