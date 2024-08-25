У кого 9.8? Известна оценка Мудрика за матч Челси с восемью голами в АПЛ

В воскресенье, 25 августа, состоялся матч 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Вулверхэмптон» и «Челси».

Игра прошла в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью». Гости разгромили соперника со счетом 6:2.

За «Челси», впервые в этом сезоне в основе, сыграл вингер Михаил Мудрик. Украинец провел на поле первый тайм и был заменен. За свое выступление Мудрик от авторитетного статистического портала WhoScored получил оценку 6.1.

Героем матча стал Нони Мадуэке, который оформил хет-трик и получил оценку 9.8. Высокую оценку также получил Коул Палмер – 9.4, он отдал три результативные передачи.

Оценки матча Вулверхэмптон – Челси

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