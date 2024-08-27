Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легендарный польский голкипер объявил о завершении карьеры
Польша
27 августа 2024, 16:00 | Обновлено 27 августа 2024, 16:13
402
0

Легендарный польский голкипер объявил о завершении карьеры

Войцех Щенсны принял судьбоносное решение

27 августа 2024, 16:00 | Обновлено 27 августа 2024, 16:13
402
0
Легендарный польский голкипер объявил о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

34-летний польский голкипер Войцех Щенсны объявил о том, что принял решение поставить точку в своей профессиональной карьере.

«В июне 2006 года я покинул Варшаву, свой родной город, чтобы присоединиться к «Арсеналу» с одной мечтой – зарабатывать на жизнь футболом. Я не знал, что это будет началом путешествия длиною в жизнь. Не знал, что буду играть за крупнейшие клубы мира и представлять свою страну в 84 матчах. Не знал, что не только буду зарабатывать на жизнь игрой, но и что игра станет всей моей жизнью.

Я не просто реализовал свою мечту, я пришел туда, куда моё воображение даже не осмелилось бы меня привести.

Я играл в игру на самом высоком уровне с лучшими игроками в истории, никогда не чувствуя себя неполноценным. Обрел друзей на всю жизнь, создал незабываемые воспоминания и встретил людей, которые оказали невероятное влияние на мою жизнь. Всем, что у меня есть, и всем, что я есть, я обязан прекрасной игре в футбол…

Но я также отдал игре все, что у меня было. Я отдал игре 18 лет своей жизни, каждый день, без каких-либо оправданий. Сегодня, когда моё тело по-прежнему готово к вызовам, сердце уже не на месте. Я чувствую, что сейчас пришло время уделить все свое внимание моей семье. Поэтому я принял решение уйти из профессионального футбола.

Конец пути – это время для размышлений и благодарности. Есть много людей, которых я должен был бы поблагодарить в этом месте, но я постараюсь сделать это лично с каждым из них. Но вам, фанатам, я должен сказать отдельное спасибо за то, что вы были со мной в этом путешествии. За поддержку и критику, за любовь и ненависть, за то, что вы являетесь самой красивой и романтичной частью футбола. Без вас все это не имело бы никакого смысла! Спасибо!

У каждой истории есть конец, но в жизни каждый конец – это новое начало. Что принесет мне этот новый путь, покажет только время. Но если последние 18 лет и научили меня чему-то, так это тому, что нет ничего невозможного, и, поверьте мне, я буду мечтать о большем!» – написал Щенсны.

Напомним, несколько дней назад Войцех Щенсны стал свободным агентом, покинув ряды туринского «Ювентуса».

По теме:
Умер бывший тренер сборной Польши
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус расторг контракт с именитым вратарем
Ювентус в ближайшее время расстанется с основным игроком
Войцех Щенсны сборная Польши по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ открыла производство в отношении Мудрика. Что произошло?
Футбол | 27 августа 2024, 11:13 6
УАФ открыла производство в отношении Мудрика. Что произошло?
УАФ открыла производство в отношении Мудрика. Что произошло?

Жалобу на вингера «Челси» подал агент Алексей Алехин

ВИДЕО. Победный удар! Яремчук забил дебютный гол за Олимпиакос
Футбол | 26 августа 2024, 22:37 9
ВИДЕО. Победный удар! Яремчук забил дебютный гол за Олимпиакос
ВИДЕО. Победный удар! Яремчук забил дебютный гол за Олимпиакос

Роман забил первый гол в официальном матче за греческий гранд

Тренер Черноморца: «Сделали из вратаря Левого берега чемпиона мира»
Футбол | 26.08.2024, 21:25
Тренер Черноморца: «Сделали из вратаря Левого берега чемпиона мира»
Тренер Черноморца: «Сделали из вратаря Левого берега чемпиона мира»
ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Арсенала перебрался в Порту
Футбол | 27.08.2024, 16:10
ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Арсенала перебрался в Порту
ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Арсенала перебрался в Порту
Усик признался, не боится ли возможного поражения от Фьюри
Бокс | 27.08.2024, 07:36
Усик признался, не боится ли возможного поражения от Фьюри
Усик признался, не боится ли возможного поражения от Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Де Росси объяснил, почему Довбик неубедительно выглядит в Роме
Де Росси объяснил, почему Довбик неубедительно выглядит в Роме
26.08.2024, 13:25 18
Футбол
Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open
Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open
26.08.2024, 20:30 18
Теннис
Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
25.08.2024, 19:05 14
Другие виды
Стала известна оценка Довбика за фиаско Ромы в Серии А на Стадио Олимпико
Стала известна оценка Довбика за фиаско Ромы в Серии А на Стадио Олимпико
26.08.2024, 00:20 8
Футбол
Усик назвал страны, которые предлагали ему сменить гражданство за деньги
Усик назвал страны, которые предлагали ему сменить гражданство за деньги
26.08.2024, 07:33 1
Бокс
Даже Клопп не смог. Слот установил рекорд Ливерпуля всех времен
Даже Клопп не смог. Слот установил рекорд Ливерпуля всех времен
26.08.2024, 08:30 2
Футбол
Заря уволила тренера. Известно, кто заменит Коваля
Заря уволила тренера. Известно, кто заменит Коваля
26.08.2024, 14:09 12
Футбол
Усик высказался о гонораре, который прописан в контракте реванша с Фьюри
Усик высказался о гонораре, который прописан в контракте реванша с Фьюри
26.08.2024, 10:49
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем