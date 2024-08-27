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Украина. Премьер лига
27 августа 2024, 17:48 |
69
0

Черноморец подпишет молодого хавбека Шахтера

Сигеев станет еще одним арендованным в составе одесситов

27 августа 2024, 17:48 |
69
0
Черноморец подпишет молодого хавбека Шахтера
ФК Александрия. Кирилл Сигеев

По информации журналиста Игоря Бурбаса, Шахтер отправит в Черноморец опорного полузащитника Кирилла Сигеева. Игрок перейдет на правах аренды до конца календарного года.

В минувшем сезоне 20-летний игрок выступал за Александрию. Провел 24 матча и сделал 1 результативную передачу. На днях состав одесситов пополнил хавбек Шахтера Иван Петряк.

Команда Александра Бабича неудачно начала сезон УПЛ, набрав три очка в четырех матчах.

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Иван Зинченко Источник: Telegram
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