Черноморец подпишет молодого хавбека Шахтера

По информации журналиста Игоря Бурбаса, Шахтер отправит в Черноморец опорного полузащитника Кирилла Сигеева. Игрок перейдет на правах аренды до конца календарного года.

В минувшем сезоне 20-летний игрок выступал за Александрию. Провел 24 матча и сделал 1 результативную передачу. На днях состав одесситов пополнил хавбек Шахтера Иван Петряк.

Команда Александра Бабича неудачно начала сезон УПЛ, набрав три очка в четырех матчах.