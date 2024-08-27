Челси не оставляет надежд подписать форварда. Есть два варианта

«Челси» до закрытия трансферного окна все еще надеется подписать центрального нападающего, а одним из главных вариантов является форвард «Брентфорда» Айван Тоуни.

Сообщается, что у игрока есть предложение из Саудовской Аравии, однако он хотел бы остаться в АПЛ и выступать за топ-команду.

Ранее сообщалось, что Синие ведут переговоры с «Наполи» о трансфере Виктора Осимхена, но этот вопрос пока быстро не продвигается, поэтому клуб ищет альтернативы.

Ранее в услугах Тоуни был заинтересован «Арсенал», но платить 80+ млн фунтов не собирался. «Челси» рассчитывает, что «Брентфорд» под финал трансферного окна будет готов отпустить одного из лидеров, чей контракт завершается летом 2025 года.