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  4. Челси не оставляет надежд подписать форварда. Есть два варианта
Англия
27 августа 2024, 16:28 |
1181
0

Челси не оставляет надежд подписать форварда. Есть два варианта

Тоуни или Осимхен

27 августа 2024, 16:28 |
1181
0
Челси не оставляет надежд подписать форварда. Есть два варианта
Getty Images/Global Images Ukraine. Айвен Тоуни

«Челси» до закрытия трансферного окна все еще надеется подписать центрального нападающего, а одним из главных вариантов является форвард «Брентфорда» Айван Тоуни.

Сообщается, что у игрока есть предложение из Саудовской Аравии, однако он хотел бы остаться в АПЛ и выступать за топ-команду.

Ранее сообщалось, что Синие ведут переговоры с «Наполи» о трансфере Виктора Осимхена, но этот вопрос пока быстро не продвигается, поэтому клуб ищет альтернативы.

Ранее в услугах Тоуни был заинтересован «Арсенал», но платить 80+ млн фунтов не собирался. «Челси» рассчитывает, что «Брентфорд» под финал трансферного окна будет готов отпустить одного из лидеров, чей контракт завершается летом 2025 года.

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Айван Тоуни Челси Брентфорд трансферы трансферы АПЛ Наполи Виктор Осимхен
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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