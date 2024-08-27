Фиаско Шахтера, два хет-трика и разгром от Полесья

В центральном поединке тура «Шахтер» уступил «Александрии», ведя в счете 2:0. Героем матча стал Александр Филиппов, на счету которого три забитых мяча. Еще один хет-трик был зафиксирован в игре «Полесье» – «Оболонь» (авторства полузащитника житомирян Александр Назаренко). «Заря» потерпела крупное поражение от «Руха» и лишилась главного тренера.

Дебютную победу в УПЛ одержал «Левый берег», переигравший «Черноморец».

Перенос тура

Тур оказался неполным. Из-за участия «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов (ответный матч против «Зальцбурга») их поединок против «Ворсклы» перенесен на позже. По предварительной информации, эта игра состоится в конце сентября.

Матч тура

В субботу, 24 августа, в День Независимости Украины, состоялся лишь один поединок. Зато какой! В игре «Александрии» и «Шахтера» было забито аж семь мячей, и как минимум два из них можно назвать шедеврами. А еще в той игре был автогол, пенальти, камбэк и поражение чемпиона. Такой футбол всем нам, безусловно, нужен.

Голы тура

Крутой мяч в первом туре в ворота «Ворсклы» забил капитан «Шахтера» Матвиенко. Тот дальний выстрел Николая уже сейчас называют претендентом на гол сезона. Однако в игре четвертого тура «Александрия» – «Шахтер» подобный шедевр залетел уже в ворота «горняков». Полузащитник александрийцев Калюжный решился на удар издали, и мяч, с рикошетом от штанги, угодил почти в верхний угол ворот Ризныка.

Отличный гол в той же игре, но уже в другую сторону, забил полузащитник «горняков» Педриньо. Бразилец из-за пределов штрафной площади по дуге отправил мяч в дальнюю девятку.

Тур оказался богат красивыми голами. Очень красивый мяч был забит и в Житомире, где встречались «Полесье» и «Оболонь». Хозяева разгромили своего соперника 4:0, а один из мячей отправил в сетку ворот Гуцуляк. Вингер сначала обыграл двоих оппонентов, а затем, не входя в штрафную площадь, шикарным крученым ударом снял паутину с дальней девятки ворот. Это первый гол Гуцуляка за «Полесье».

Неудачник тура

Не повезло, так не повезло. Два первые мяча «Шахтера» в игре против «Александрии» – фактически авторства центрбека соперников Шабанова. В первом случае Артем в падении головой переправил мяч за шиворот своему киперу, а во втором – подкорректировал удар Крыськива.

Герой тура

УПЛ

Лучший матч в исполнении Александра Филиппова. Благодаря удачным и решительным действиям этого форварда «Александрия» сумела не только вернуться в игру, проигрывая 0:2, но и вырвать победу у чемпиона. В активе Александра – три забитые мячи. В первом случае Филиппов использовал ошибку защитника и точно пробил мимо вратаря, во втором – реализовал пенальти, а в третьем – совершил блестящий рейд от центра поля и расправился с голкипером.

Слова тура

После поражения от «Александрии» главный тренер «Шахтера» Марино Пушич не скрывал ни своего разочарования, ни своей злости: «Я очень разочарован результатом. И не только им, но и тем, как мы отдали игру. Для меня это недопустимо, я очень расстроен из-за этого. Я ожидал гораздо больше от своей команды. Нужно будет поднажать сильнее, работать гораздо усерднее, быть сконцентрированными, грубее на поле в определенных моментах, не позволять сопернику возвращаться в игру. Но при всем моем уважении, если ты пропускаешь четыре гола, играя против таких команд, то не заслуживаешь победы».

Отставка тура

После разгромного поражения от «Руха» главный тренер «Зари» Юрий Коваль был отправлен в отставку. По имеющейся информации, Коваль останется работать в структуре луганского клуба. А вот новым-старым наставником команды стал Младен Бартулович.

Разгром тура

Еще один хет-трик был зафиксирован в поединке «Полесье» – «Оболонь». Полузащитник житомирской команды Назаренко отметился тремя точными ударами в воротах «пивоваров». Это его первый хет-трик в карьере.

Удаление тура

В компенсированное время к матчу «Кривбасс» – «Ингулец» был удален главный тренер команды из Петрово Василий Кобин. За чрезмерные эмоции. После игры молодой наставник извинился за свое поведение, попросив прощения у болельщиков, соперников и судей.

Пятка тура

Такие голы в нашем футболе увидишь нечасто. Форвард «Кривбасса» Кожушко в игре против «Ингульца» поразил ворота соперников ударом пяткой. Но, к сожалению для команды из Кривого Рога, этот «эксклюзив» принес команде лишь ничью.

Событие тура

«Левый берег» одолел «Черноморец» – 1:0. Это дебютная, историческая победа «Левого берега» в рамках элитного дивизиона страны. Победу команде из Киевской области принес точный удар в середине первого тайма Якымива.

Оказия тура

Из-за экстренного отключения электричества в Ковалевке во время матча «Колос» – «Верес», прервалась телетрансляция поединка. В первом тайме проблем не было, а вот вторую половину встречи начали транслировать с 64 минуты. И единственный гол в матче – авторства Шарая – в трансляцию не попал.

Тревога тура

Матч ЛНЗ – «Карпаты» должен был начаться в понедельник в 13.00, однако из-за долговременной воздушной тревоги начало поединка пришлось сместить аж на шесть часов. Поединок начался в 19.00. И завершился волевой победой хозяев поля.

Символическая сборная тура