Шахтер приедет в Кривой Рог, несмотря на ракетный удар

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подтвердил, что команда приедет в Кривой Рог на матч чемпионата Украины, несмотря на ракетный удар, который разрушил отель, где должны были останавливаться игроки.

«Прежде всего, «Шахтер» сочувствует и выражает слова поддержки семьям погибших. Разрушая наши города, россия еще раз показала свое истинное лицо страны террориста. Во-вторых, по поводу нашего матча с «Кривбассом». Конечно, отреагировали все эмоционально, но это наши реалии. Ужасно, что люди живут в таких условиях каждый день. Должны быть сильными, надо двигаться дальше.

Наше присутствие в городе – это поддержка болельщиков, поэтому, несмотря на новости, готовимся к матчу и поездке в Кривой Рог. Руководствуемся регламентом и информацией от УПЛ, УАФ и других органов, принимающих решение о проведении матчей», – сказал Палкин.

Матч должен состояться 1 сентября.