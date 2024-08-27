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Украина. Премьер лига
27 августа 2024, 17:05 |
770
16

Шахтер приедет в Кривой Рог, несмотря на ракетный удар

Палкин сказал, что клуб не отказывается ехать в город

27 августа 2024, 17:05 |
770
16
Шахтер приедет в Кривой Рог, несмотря на ракетный удар
ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подтвердил, что команда приедет в Кривой Рог на матч чемпионата Украины, несмотря на ракетный удар, который разрушил отель, где должны были останавливаться игроки.

«Прежде всего, «Шахтер» сочувствует и выражает слова поддержки семьям погибших. Разрушая наши города, россия еще раз показала свое истинное лицо страны террориста. Во-вторых, по поводу нашего матча с «Кривбассом». Конечно, отреагировали все эмоционально, но это наши реалии. Ужасно, что люди живут в таких условиях каждый день. Должны быть сильными, надо двигаться дальше.

Наше присутствие в городе – это поддержка болельщиков, поэтому, несмотря на новости, готовимся к матчу и поездке в Кривой Рог. Руководствуемся регламентом и информацией от УПЛ, УАФ и других органов, принимающих решение о проведении матчей», – сказал Палкин.

Матч должен состояться 1 сентября.

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Сергей Палкин Шахтер Донецк Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Шахтер российско-украинская война Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Трибуна
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Комментарии 16
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FunnyCat_____
Про каждый клуб будет такая статья, который сыграет в эти выходные в Городах пострадавших от обстрелов?
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+2
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FunnyCat_____
Кривбасс кстати тоже сыграет, про них будет отдельная статья?
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+1
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AlexDSan
А у кротів були якісь інші варіанти? Вони могли не приїхати? Йой! Це ж про кротів: у них завжди в рукаві є варіант з тех. поразкою для Кривбасу! Тоді добре, що приїдуть. ле то не точно. 
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0
Gargantua81
бедные педриньи
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0
Умник
Сводят в школу вас Сергей, что так 3:0, что так 3:0.
Зачем ото рисковать
Ответить
-1
OtsoCity
Цікаво гуньдяївці суркіса, після гри з слабким зальцбургом, знову перенесуть гру упл😂
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-4
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