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Испания
27 августа 2024, 15:24 | Обновлено 27 августа 2024, 15:37
365
0

Звезда Реала рассказал, кто его мотивирует на завоевание Золотого мяча

Винисиус Жуниор выступил с признанием

27 августа 2024, 15:24 | Обновлено 27 августа 2024, 15:37
365
0
Звезда Реала рассказал, кто его мотивирует на завоевание Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор рассказал о том, кто именно мотивирует его на завоевание Золотого мяча.

«Среди игроков в мужском футболе примерами могут служить Кака, Роналдо, который дважды выигрывал награду, Роналдиньо, Ривалдо – среди обладателей Золотого мяча много бразильских футболистов. Но ближе всего мне, конечно, Роналдо и Роналдиньо, которые каждый день говорят, что я должен выиграть Золотой мяч.

Недавно я встречался с Роналдо на Ибице, тренировался у него дома, и он сказал мне: «Тренируйся здесь еще несколько дней и станешь ближе к Золотому мячу.

Это игроки, которые делали невероятные вещи, и возможность побороться за «Золотой мяч» и завоевать эту награду, как они – это что-то действительно невероятное», – заявил 24-летний Винисиус Жуниор.

Ранее сообщалось, что переход Винисиуса Жуниора в Саудовскую Аравию все же может произойти.

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Золотой мяч Реал Мадрид Роналдиньо Роналдо сборная Бразилии по футболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Юрій Остроумов Источник: CNN
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