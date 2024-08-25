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Испания
25 августа 2024, 12:54 | Обновлено 25 августа 2024, 13:00
531
1

Переход Винисиуса в Саудовскую Аравию все же может произойти

Стало известно, когда звезда Реала вынесет окончательное решение

25 августа 2024, 12:54 | Обновлено 25 августа 2024, 13:00
531
1
Переход Винисиуса в Саудовскую Аравию все же может произойти
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор будет ждать до конца этого сезона, прежде чем принять решение о возможном переходе в Саудовскую Аравию, сообщает ESPN.

Саудовский инвестиционный фонд предлагает бразильскому вингеру контракт на 1 миллиард евро за 5 лет. Сумма трансфера может составить 400 миллионов евро, что сделает Винисиуса самым дорогим трансфером в истории. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего игрока в 180 миллионов евро.

Переход Винисиуса в Саудовскую Аравию в этом сезоне невозможен, однако уже с сезона 2025/26, бразилец может согласиться на контракт с саудитами. Игрок намерен выиграть Золотой мяч с «Реалом».

Ранее сообщалось, что королевский клуб не желает продавать свою звезду. Контракт Винисиуса со сливочным истекает в июне 2027 года.

В сезоне 2023/24 бразильский вингер провел за «Реал» в Ла Лиге 26 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 5 голевых передач.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Саудовская Аравия чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы Ла Лиги
Іван Распутін Источник: ESPN
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