Переход Винисиуса в Саудовскую Аравию все же может произойти

Звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор будет ждать до конца этого сезона, прежде чем принять решение о возможном переходе в Саудовскую Аравию, сообщает ESPN.

Саудовский инвестиционный фонд предлагает бразильскому вингеру контракт на 1 миллиард евро за 5 лет. Сумма трансфера может составить 400 миллионов евро, что сделает Винисиуса самым дорогим трансфером в истории. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего игрока в 180 миллионов евро.

Переход Винисиуса в Саудовскую Аравию в этом сезоне невозможен, однако уже с сезона 2025/26, бразилец может согласиться на контракт с саудитами. Игрок намерен выиграть Золотой мяч с «Реалом».

Ранее сообщалось, что королевский клуб не желает продавать свою звезду. Контракт Винисиуса со сливочным истекает в июне 2027 года.

В сезоне 2023/24 бразильский вингер провел за «Реал» в Ла Лиге 26 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 5 голевых передач.