Звезде Реала предложили контракт на €1 миллиард. Известно решение игрока
Винисиус отклонил предложение из Саудовской Аравии
Инвестиционный фонд Саудовской Аравии хочет подписать звездного 24-летнего вингера мадридского Реала Винисиуса Жуниора.
Сообщалось, что «Реалу» предложили 400 миллионов за трансфер игрока. Испанские СМИ отмечают, что самому бразильцу предложили контракт на 5 лет с зарплатой в 200 миллионов евро. Предлагали также и десятилетнее соглашение со значительно большим гонораром. Однако Винисиус и «Реал» отклонили все предложения. Футболист остается в Мадриде.
В прошлом сезоне Винисиус провел за «Реал» 39 матчей, забил 24 гола и отдал 11 результативных передач.
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