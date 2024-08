Первый летний переход? Ливерпуль нацелился на трансфер итальянской звезды

26-летний итальянский вингер Федерико Кьеза может покинуть итальянский «Ювентус» до конца трансферного окна.

По информации авторитетного итальянского инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб нацелился на трансфер Федерико Кьезы. «Красные» постараются подписать игрока до конца летнего трансферного окна и даже уже успели связаться с «Юве» насчет трансфера. «Зебры» открыты к продаже Федерико.

В сезоне 2023/24 Кьеза провел за «Ювентус» в Серии А 33 матча, в которых забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи.

Ранее стало известно, что Кьеза не присоединится к «Барселоне» из-за тяжелого финансового положения каталонцев.

🚨🔴 EXCLUSIVE: Liverpool make initial approach for Federico Chiesa as possible option for final days.



Chiesa, available on the market as Juve want to find a solution and #LFC made contact today.



Liverpool exploring conditions of the deal as Chiesa would be keen on PL move. pic.twitter.com/nPoEyOFSTV