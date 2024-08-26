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  4. Первый летний переход? Ливерпуль нацелился на трансфер итальянской звезды
Италия
26 августа 2024, 20:46 |
963
0

Первый летний переход? Ливерпуль нацелился на трансфер итальянской звезды

«Красные» могут подписать Федерико Кьезу

26 августа 2024, 20:46 |
963
0
Первый летний переход? Ливерпуль нацелился на трансфер итальянской звезды
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

26-летний итальянский вингер Федерико Кьеза может покинуть итальянский «Ювентус» до конца трансферного окна.

По информации авторитетного итальянского инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб нацелился на трансфер Федерико Кьезы. «Красные» постараются подписать игрока до конца летнего трансферного окна и даже уже успели связаться с «Юве» насчет трансфера. «Зебры» открыты к продаже Федерико.

В сезоне 2023/24 Кьеза провел за «Ювентус» в Серии А 33 матча, в которых забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи.

Ранее стало известно, что Кьеза не присоединится к «Барселоне» из-за тяжелого финансового положения каталонцев.

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Федерико Кьеза Ювентус трансферы Серии A трансферы АПЛ Ливерпуль трансферы Фабрицио Романо
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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