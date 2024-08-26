Первый летний переход? Ливерпуль нацелился на трансфер итальянской звезды
«Красные» могут подписать Федерико Кьезу
26-летний итальянский вингер Федерико Кьеза может покинуть итальянский «Ювентус» до конца трансферного окна.
По информации авторитетного итальянского инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб нацелился на трансфер Федерико Кьезы. «Красные» постараются подписать игрока до конца летнего трансферного окна и даже уже успели связаться с «Юве» насчет трансфера. «Зебры» открыты к продаже Федерико.
В сезоне 2023/24 Кьеза провел за «Ювентус» в Серии А 33 матча, в которых забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи.
Ранее стало известно, что Кьеза не присоединится к «Барселоне» из-за тяжелого финансового положения каталонцев.
🚨🔴 EXCLUSIVE: Liverpool make initial approach for Federico Chiesa as possible option for final days.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2024
Chiesa, available on the market as Juve want to find a solution and #LFC made contact today.
Liverpool exploring conditions of the deal as Chiesa would be keen on PL move. pic.twitter.com/nPoEyOFSTV
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На трибунах было слишком много людей
Сборная Украины набрала 9 очков из 9 и выиграла международный турнир