Звездный итальянский вингер не перейдет в Барселону. Известна причина

Звездный итальянский вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза не присоединится к «Барселоне», сообщает издание Marca.

Главной причиной, почему каталонцы отказались от подписания 26-летнего игрока, являются правила финансового Fair Play. «Барселоне» не хватает места в зарплатной ведомости, чтобы зарегистрировать новых игроков. Каталонцы уже испытывают проблему с регистрацией Дани Ольмо.

«Барселона» будет надеяться исключительно на своих игроков. В активе каталонского клуба есть Ферран Торрес, Рафинья и травмированный Ансу Фати, которые могут закрыть проблемную позицию левого вингера.

Блауграна планировала подписать Кьезу за 13 миллионов евро. Итальянец был готов снизить свои зарплатные требования с 5 до 4 миллионов евро, ради перехода в Испанию. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость победителя Евро-2020 в 35 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Кьеза провел за «Ювентус» в Серии А 33 матча, в которых забил 9 голов и отдал 2 голевых передачи.