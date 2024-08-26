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Испания
26 августа 2024, 17:37 | Обновлено 26 августа 2024, 18:09
677
1

Звездный итальянский вингер не перейдет в Барселону. Известна причина

Трансфер Федерико Кьезы в каталонский клуб не состоится

26 августа 2024, 17:37 | Обновлено 26 августа 2024, 18:09
677
1
Звездный итальянский вингер не перейдет в Барселону. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Звездный итальянский вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза не присоединится к «Барселоне», сообщает издание Marca.

Главной причиной, почему каталонцы отказались от подписания 26-летнего игрока, являются правила финансового Fair Play. «Барселоне» не хватает места в зарплатной ведомости, чтобы зарегистрировать новых игроков. Каталонцы уже испытывают проблему с регистрацией Дани Ольмо.

«Барселона» будет надеяться исключительно на своих игроков. В активе каталонского клуба есть Ферран Торрес, Рафинья и травмированный Ансу Фати, которые могут закрыть проблемную позицию левого вингера.

Блауграна планировала подписать Кьезу за 13 миллионов евро. Итальянец был готов снизить свои зарплатные требования с 5 до 4 миллионов евро, ради перехода в Испанию. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость победителя Евро-2020 в 35 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Кьеза провел за «Ювентус» в Серии А 33 матча, в которых забил 9 голов и отдал 2 голевых передачи.

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Федерико Кьеза Барселона Ювентус Рафинья Диас Ферран Торрес Ансу Фати фейр-плей
Іван Распутін Источник: Marca
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Saar
🙁🙁🙁 нажаль((( Тільки не в Челсі і не в МЮ!!!
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