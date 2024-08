Звездный вратарь Баварии рассказал, продлит ли он контракт с мюнхенцами

Звездный вратарь «Баварии» и экс-игрок сборной Германии Мануэль Нойер рассказал, от чего зависит продление контракта с мюнхенским клубом:

«Если мы проведем успешный сезон с новым тренерским штабом и свежим импульсом, это тоже значит для меня, что это будет весело. А если будет весело, я точно продолжу играть».

Также 38-летний вратарь добавил:

«Но я не собираюсь начинать сезон с мыслью о том, что потом попрощаюсь».

Контракт Мануэля Нойера с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года. Мюнхенский клуб рассчитывает на продление соглашения до 2026 года.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость голкипера в 4 миллиона евро.

В сезоне 2023/24 Нойер провел за «Баварию» в Бундеслиге 23 игры, в которых пропустил 33 гола.

🔴💬 Manuel #Neuer on his expiring contract at FC Bayern, via @kicker: ⤵️



"If we have a successful season with the new coaching staff and with fresh momentum, that also means for me that it will be fun. And when there’s fun, then I will definitely continue," the 38y/o goalkeeper… pic.twitter.com/hIg7MeiCtM