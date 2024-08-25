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Германия
25 августа 2024, 16:46 | Обновлено 25 августа 2024, 18:14
536
0

Звездный вратарь Баварии рассказал, продлит ли он контракт с мюнхенцами

Контракт Мануэля Нойера с Баварией истекает в 2025 году

25 августа 2024, 16:46 | Обновлено 25 августа 2024, 18:14
536
0
Звездный вратарь Баварии рассказал, продлит ли он контракт с мюнхенцами
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Звездный вратарь «Баварии» и экс-игрок сборной Германии Мануэль Нойер рассказал, от чего зависит продление контракта с мюнхенским клубом:

«Если мы проведем успешный сезон с новым тренерским штабом и свежим импульсом, это тоже значит для меня, что это будет весело. А если будет весело, я точно продолжу играть».

Также 38-летний вратарь добавил:

«Но я не собираюсь начинать сезон с мыслью о том, что потом попрощаюсь».

Контракт Мануэля Нойера с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года. Мюнхенский клуб рассчитывает на продление соглашения до 2026 года.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость голкипера в 4 миллиона евро.

В сезоне 2023/24 Нойер провел за «Баварию» в Бундеслиге 23 игры, в которых пропустил 33 гола.

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Мануэль Нойер Бавария продление контракта Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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